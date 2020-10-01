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ÖSYM, 2020-DGS Yerleştirme sonuçlarını açıkladı


ÖSYM, 2020-DGS Yerleştirme sonuçları açıklandığını bildirdi.

ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, 25 Eylül – 02 Ekim 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı(2020-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Açıklamada, “Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 07 Ekim 2020 tarihinde 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 09-15 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu “Üniversite E-Kayıt” uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 09-13 Ekim 2020 saat 23:59’a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir” denildi.

📆 07 Ekim 2020 Çarşamba 15:23   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Fenerbahçe 4 2 2 0 4 2 +2 8 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fatih Karagümrük 4 2 1 1 8 4 +4 7 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Galatasaray 4 2 1 1 5 2 +3 7 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 BB Erzurumspor 4 2 1 1 6 4 +2 7
6 Antalyaspor 4 2 1 1 4 2 +2 7
7 Hatayspor 4 2 1 1 3 6 -3 7
8 Göztepe 4 1 3 0 8 4 +4 6
9 Kasımpaşa 4 2 0 2 3 2 +1 6
10 Kayserispor 4 2 0 2 3 5 -2 6
11 Konyaspor 3 1 2 0 4 1 +3 5
12 Trabzonspor 4 1 2 1 5 5 0 5
13 Sivasspor 3 1 1 1 2 3 -1 4
14 Gençlerbirliği 3 1 1 1 1 2 -1 4
15 Beşiktaş 4 1 1 2 5 7 -2 4
16 Yeni Malatyaspor 4 1 1 2 3 7 -4 4
17 Gaziantep 4 0 3 1 6 8 -2 3
18 Çaykur Rizespor 4 0 2 2 2 5 -3 2 2021-22 1.Lig
19 Denizlispor 4 0 2 2 1 6 -5 2
20 MKE Ankaragücü 3 0 1 2 1 3 -2 1
21 Başakşehir 4 0 1 3 0 6 -6 1

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