ÖSYM, 2020-DGS Yerleştirme sonuçlarını açıkladı

ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, 25 Eylül – 02 Ekim 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı(2020-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Açıklamada, “Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 07 Ekim 2020 tarihinde 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 09-15 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.
E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu “Üniversite E-Kayıt” uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 09-13 Ekim 2020 saat 23:59’a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.
Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.
E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir” denildi.
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Alanyaspor
|4
|3
|1
|0
|11
|1
|+10
|10
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
|2
|Fenerbahçe
|4
|2
|2
|0
|4
|2
|+2
|8
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Fatih Karagümrük
|4
|2
|1
|1
|8
|4
|+4
|7
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Galatasaray
|4
|2
|1
|1
|5
|2
|+3
|7
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|5
|BB Erzurumspor
|4
|2
|1
|1
|6
|4
|+2
|7
|6
|Antalyaspor
|4
|2
|1
|1
|4
|2
|+2
|7
|7
|Hatayspor
|4
|2
|1
|1
|3
|6
|-3
|7
|8
|Göztepe
|4
|1
|3
|0
|8
|4
|+4
|6
|9
|Kasımpaşa
|4
|2
|0
|2
|3
|2
|+1
|6
|10
|Kayserispor
|4
|2
|0
|2
|3
|5
|-2
|6
|11
|Konyaspor
|3
|1
|2
|0
|4
|1
|+3
|5
|12
|Trabzonspor
|4
|1
|2
|1
|5
|5
|0
|5
|13
|Sivasspor
|3
|1
|1
|1
|2
|3
|-1
|4
|14
|Gençlerbirliği
|3
|1
|1
|1
|1
|2
|-1
|4
|15
|Beşiktaş
|4
|1
|1
|2
|5
|7
|-2
|4
|16
|Yeni Malatyaspor
|4
|1
|1
|2
|3
|7
|-4
|4
|17
|Gaziantep
|4
|0
|3
|1
|6
|8
|-2
|3
|18
|Çaykur Rizespor
|4
|0
|2
|2
|2
|5
|-3
|2
|2021-22 1.Lig
|19
|Denizlispor
|4
|0
|2
|2
|1
|6
|-5
|2
|20
|MKE Ankaragücü
|3
|0
|1
|2
|1
|3
|-2
|1
|21
|Başakşehir
|4
|0
|1
|3
|0
|6
|-6
|1
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