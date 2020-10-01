KADIKÖY KAYMAKAMI ÖZARSLAN ‘AFET PARKI’NI ZİYARET ETTİ

Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan, doğal afetler konusunda bilgilendirme çalışmaları ve eğitimler yürüten Türkiye’nin ilk afet eğitim parkı olan Kadıköy Belediyesi Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkını ziyaret etti.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, afet sırasında ve sonrasında yapılacakların uygulamalı olarak gösterildiği park hakkında bilgi verdi. Kadıköy’de afet ve acil durum merkezinin kurulması, telsiz ve uydu gibi haberleşme sistemlerinin kurulumu, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)’nın Kadıköy’e uyarlanarak tekrar hazırlanması gibi konuları ele alan heyet, afet sırasında kullanılan acil müdahale aracını inceledi.

Deprem simülasyonunun yer aldığı deprem deneyim odasında 7.4 büyüklüğündeki Gölcük depremini deneyimleyen heyet, 5 boyutlu sinema ve yangın simülasyonu gibi uygulamaları da katıldı.

Parkta okullara, kamu kurumlarına, şirketlere düzenli olarak verilen eğitimler hakkında bilgi alan Kadıköy Kaymakamı Özarslan, Kadıköy Belediyesi’nin personellerinden oluşan ve gönüllü olarak görev yapan Belediye Arama Kurtarma (BAK Kadıköy) ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek “Deprem için hazırlıklı olmalıyız, hazır olmalıyız. Burada yaptığınız hizmetler çok kıymetli. Hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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