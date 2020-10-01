MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Eğitim, Etkinlikler, Genel, Manşet, Sivil Toplum, Toplum » Bakan Selçuk açıkladı! 12 Ekim’de yüz yüze eğitim başlıyor
Bakan Selçuk açıkladı! 12 Ekim’de yüz yüze eğitim başlıyor


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “12 Ekim Pazartesi tüm ilkokulları, köy okullarını, 8 ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz” dedi.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından 12 Ekim Pazartesi günü tüm ilkokulları, köy okullarını, 8 ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocukların okullarının açılacağını duyurdu. Bakan Selçuk, “Okullarımızda daha çok öğrencimizle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 12 Ekim Pazartesi tüm ilkokulları, köy okullarını, 8 ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz. Tüm öğrencilerimizle sağlıkla, güvenle buluşmak dileğimiz” ifadelerini kullandı.

📆 05 Ekim 2020 Pazartesi 23:54   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Alanyaspor 4 3 1 0 11 1 +10 10 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Fenerbahçe 4 2 2 0 4 2 +2 8 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fatih Karagümrük 4 2 1 1 8 4 +4 7 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Galatasaray 4 2 1 1 5 2 +3 7 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 BB Erzurumspor 4 2 1 1 6 4 +2 7
6 Antalyaspor 4 2 1 1 4 2 +2 7
7 Hatayspor 4 2 1 1 3 6 -3 7
8 Göztepe 4 1 3 0 8 4 +4 6
9 Kasımpaşa 4 2 0 2 3 2 +1 6
10 Kayserispor 4 2 0 2 3 5 -2 6
11 Konyaspor 3 1 2 0 4 1 +3 5
12 Trabzonspor 4 1 2 1 5 5 0 5
13 Sivasspor 3 1 1 1 2 3 -1 4
14 Gençlerbirliği 3 1 1 1 1 2 -1 4
15 Beşiktaş 4 1 1 2 5 7 -2 4
16 Yeni Malatyaspor 4 1 1 2 3 7 -4 4
17 Gaziantep 4 0 3 1 6 8 -2 3
18 Çaykur Rizespor 4 0 2 2 2 5 -3 2 2021-22 1.Lig
19 Denizlispor 4 0 2 2 1 6 -5 2
20 MKE Ankaragücü 3 0 1 2 1 3 -2 1
21 Başakşehir 4 0 1 3 0 6 -6 1

BAĞLANTILAR