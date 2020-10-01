Bakan Selçuk açıkladı! 12 Ekim’de yüz yüze eğitim başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “12 Ekim Pazartesi tüm ilkokulları, köy okullarını, 8 ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz” dedi.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından 12 Ekim Pazartesi günü tüm ilkokulları, köy okullarını, 8 ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocukların okullarının açılacağını duyurdu. Bakan Selçuk, “Okullarımızda daha çok öğrencimizle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 12 Ekim Pazartesi tüm ilkokulları, köy okullarını, 8 ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz. Tüm öğrencilerimizle sağlıkla, güvenle buluşmak dileğimiz” ifadelerini kullandı.