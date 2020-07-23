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Ahmet Şimşek Koleji
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Fenerbahçe, Senegalli futbolcu Papiss Cisse’yi transfer etti


Fenerbahçe, bir süredir görüşme sağladığı Senegalli futbolcu Papiss Cisse ile mutlu sona ulaştı.

Geçtiğimiz sezon Alanyaspor formasıyla 32 maçta 22 gol atarak lige damga vuran isimler arasında yer alan Papiss Cisse Fenerbahçe ile anlaştı. Senegalli forvet bugün saat 16.55’te İstanbul’a gelerek sarı-lacivertlilerle sözleşme imzalayacak.

Ağustos ayının başında Cisse ile bir görüşme gerçekleştiren sarı-lacivertli ekip, Vedat Muriqi’nin satışından sonra kendisiyle görüşmeye başlayacaklarını ve beklemesini oyuncuya iletmişti. Teknik Direktör Erol Bulut’un isteği doğrultusunda Samatta transferi sonrasında Senegalli golcüyle görüşmeler yeniden başladı ve Fenerbahçe Cisse konusunda mutlu sona ulaştı. Oyuncunun ilerleyen saatlerde transferinin resmi olarak açıklanması bekleniyor.

📆 30 Eylül 2020 Çarşamba 20:52   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Alanyaspor 3 2 1 0 5 1 +4 7 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 3 2 1 0 5 1 +4 7 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Antalyaspor 3 2 1 0 4 1 +3 7 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Hatayspor 3 2 1 0 3 0 +3 7
6 BB Erzurumspor 3 2 0 1 6 4 +2 6
7 Göztepe 3 1 2 0 8 4 +4 5
8 Fenerbahçe 3 1 2 0 2 1 +1 5
9 Konyaspor 2 1 1 0 4 1 +3 4
10 Trabzonspor 3 1 1 1 4 4 0 4
11 Beşiktaş 3 1 1 1 5 6 -1 4
12 Sivasspor 3 1 1 1 2 3 -1 4
13 Kasımpaşa 3 1 0 2 2 2 0 3
14 Kayserispor 3 1 0 2 2 5 -3 3
15 Gaziantep 3 0 2 1 5 7 -2 2
16 MKE Ankaragücü 2 0 1 1 1 2 -1 1
17 Gençlerbirliği 2 0 1 1 0 2 -2 1
18 Çaykur Rizespor 3 0 1 2 2 5 -3 1 2021-22 1.Lig
19 Yeni Malatyaspor 3 0 1 2 2 7 -5 1
20 Denizlispor 3 0 1 2 1 6 -5 1
21 Başakşehir 3 0 0 3 0 6 -6 0

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