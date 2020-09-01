İBB’den halk ekmeğe yüzde 33 zam yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek’e yüzde 33 zam yaptı. Yapılan zammın ardından 75 kuruştan satılan normal ekmek fiyatı 1.00 TL’ye yükseldi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek fiyatlarına yüzde 33 zam yaptı. Ekmeğe yapılan fahiş zamla beraber tam buğday ekmeği 3.40 TL’den 5.00 TL’ye, Organik Buğday Ekmeği 4.75 TL’den 6.00 TL’ye, Organik Buğday Unu 5.50 TL’den 7.00 TL’ye, Normal ve Kepekli Ekmek ücretleri ise 0,75 TL’den 1.00 TL’ye yükseldi.
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Galatasaray
|2
|2
|0
|0
|5
|1
|+4
|6
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
|2
|Alanyaspor
|2
|2
|0
|0
|4
|0
|+4
|6
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Göztepe
|2
|1
|1
|0
|6
|2
|+4
|4
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Fatih Karagümrük
|2
|1
|1
|0
|5
|2
|+3
|4
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|5
|Beşiktaş
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|4
|6
|Antalyaspor
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|4
|7
|Hatayspor
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|8
|Fenerbahçe
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|9
|Kasımpaşa
|2
|1
|0
|1
|2
|1
|+1
|3
|10
|BB Erzurumspor
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|11
|Sivasspor
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
|12
|Kayserispor
|2
|1
|0
|1
|1
|2
|-1
|3
|13
|Konyaspor
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|14
|Gaziantep
|2
|0
|1
|1
|3
|5
|-2
|1
|15
|Trabzonspor
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
|16
|Gençlerbirliği
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|-2
|1
|17
|Yeni Malatyaspor
|2
|0
|1
|1
|1
|4
|-3
|1
|18
|Denizlispor
|2
|0
|1
|1
|1
|5
|-4
|1
|2021-22 1.Lig
|19
|MKE Ankaragücü
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|20
|Çaykur Rizespor
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|21
|Başakşehir
|2
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
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