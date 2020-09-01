Başarılı Sağ Bek Nazım Sangare Fenerbahçe’de

Fenerbahçe Spor Kulübü yaptığı açıklamayla, Antalyaspor’un 26 yaşındaki milli sağ bek oyuncusu Nazım Sangare’yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Fenerbahçe, Antalyaspor’dan Nazım Sangare’yi kadrolarına kattığını resmen açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Antalyaspor’da forma giyen milli futbolcu Nazım Sangare için oyuncunun kendisi ve kulübüyle anlaşmaya varmıştır. Sağlık kontrollerinin ardından kendisini renklerimize bağlayan resmi sözleşme imzalanacaktır” belirtildi.