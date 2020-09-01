Başarılı Sağ Bek Nazım Sangare Fenerbahçe’de

Fenerbahçe Spor Kulübü yaptığı açıklamayla, Antalyaspor’un 26 yaşındaki milli sağ bek oyuncusu Nazım Sangare’yi kadrosuna kattığını duyurdu.
Fenerbahçe, Antalyaspor’dan Nazım Sangare’yi kadrolarına kattığını resmen açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Antalyaspor’da forma giyen milli futbolcu Nazım Sangare için oyuncunun kendisi ve kulübüyle anlaşmaya varmıştır. Sağlık kontrollerinin ardından kendisini renklerimize bağlayan resmi sözleşme imzalanacaktır” belirtildi.
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Alanyaspor
|2
|2
|0
|0
|4
|0
|+4
|6
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
|2
|Göztepe
|2
|1
|1
|0
|6
|2
|+4
|4
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Beşiktaş
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|4
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Antalyaspor
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|4
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|5
|Fatih Karagümrük
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|+3
|3
|6
|Galatasaray
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|+2
|3
|7
|Hatayspor
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|8
|BB Erzurumspor
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|9
|Fenerbahçe
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|10
|Kayserispor
|2
|1
|0
|1
|1
|2
|-1
|3
|11
|Konyaspor
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|12
|Trabzonspor
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
|13
|Gençlerbirliği
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|-2
|1
|14
|Yeni Malatyaspor
|2
|0
|1
|1
|1
|4
|-3
|1
|15
|Denizlispor
|2
|0
|1
|1
|1
|5
|-4
|1
|16
|Çaykur Rizespor
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|17
|MKE Ankaragücü
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|18
|Kasımpaşa
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|2021-22 1.Lig
|19
|Gaziantep
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|20
|Başakşehir
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|21
|Sivasspor
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
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