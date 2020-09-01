Lüks ve Konforun Eşsiz Birleşimi : Mercedes Benz

Araç kullanmak sizin için bir tutkuysa otomobilinizin lükse ve üst düzey konfora sahip olmasını isteyebilirsiniz. Sektörün öncü isimleri arasında bulunan Mercedes , siz bu lüksü, konforu ve donanımı bir arada sunuyor. Uzun yıllara dayanan tecrübesini en iyi şekilde kullanıcılarına sunan Mercedes’in ürettiği tüm otomobiller, havalı ve konforlu bir tasarıma sahip. Dış mekanda kullanılan tasarımlar görünümü mükemmelleştirdiği gibi performansın artış göstermesini de destekliyor. Aynı zamanda iç kısımda kullanılan detaylar size araç kullanırken kendinizi evinizde gibi hissetmenize yardımcı oluyor. Lüksü en iyi şekilde yaşarken yolculuklarınızı üst segmentte yer alan konforla destekleyebilirsiniz. Siz de Sedan, Coupé ve kompakt tasarıma sahip olan modeller arasından dilediğinizi seçerek keyifli seyahatinize başlayabilirsiniz.

Mercedes’in Kompakt Tasarımı Trafikte Mükemmel Uyum Sağlıyor

Trafikte hareket halindeyken kıvrak bir sürüşü elde etmek istiyorsanız tercihinizi kompakt tasarıma sahip olan Mercedes markasına ait otomobillerden yana kullanabilirsiniz. Araçların sahip olduğu kompakt detaylar ve tasarım konseptleri, Mercedes’in cool ve genç bir görüntüye kavuşmasını sağlıyor. Dış tasarımda kullanılan renkler, otomobilin zamansız olmasına katkıda bulunuyor. Aracın iç kısmındaki eşsiz konfor, kendinizi evinizde gibi hissettiriyor. Otomobildeki birbirinden farklı detaylara sahip süslemelerle hayalinizdeki araca sahip olduğunuzu görebilirsiniz. Deri malzemeden üretilen koltuklar, sürüş konforunu en üst noktaya taşıyor. Araba serilerine göre değişim gösteren iç mekan renklendirmesi de hemen hemen her zevke hitap ediyor. Ergonomik direksiyon tasarımı, kullanım sırasında size avantaj sağlıyor. Sportif detaylara ve elmas tasarımına sahip radyatör ızgarası araca farklı bir ambiyans katıyor. Asil bir duruşu bulunan ön tasarım ise otomobilin tamamlayıcısı olarak görülüyor. İki parçadan oluşan aydınlatma grubu ile mükemmel gece görüşü sağlıyor.

Spor ve Klasik Tasarımın Birleşmesi ile Göz Alıcı Mercedes Benz

Keskin duruşuyla alanındaki diğer otomobillerden ayrılan Mercedes, klasik tasarıma eklenen sportif detayları ile ön plana çıkıyor. Sedan tipi tasarıma sahip Mercedes Benz arabaları ile unutamayacağınız bir seyahat deneyimi yaşayabilirsiniz. Yumuşak dökümlü tavana sahip olması otomobilin en büyük avantajlarından biri. Dinamik yapısı ile kullanıcıların beğenisine sunulan araçlar, her dönem kullanıma uygun olacak şekilde üretiliyor. Kapılarda bulunan şık kaplamaların, gösterge panelinin ve orta konsol kısmının geçişleri oldukça göz alıcı. Wrap-around tasarımı, araçta akıcılığın ön planda olmasını sağlıyor. Sürücüyü en iyi şekilde kavrayan koltuklar, kendinizi evinizde gibi hissetmenize yardımcı oluyor. Sürüş detaylarını tek bir ekrandan takip edebileceğiniz ön gösterge paneli ise üstün teknolojik özelliklere sahip. Bu göstergenin temasını kendinize göre kişiselleştirebilirsiniz. Araçta bulunan sesli komut özelliği ise sürüş deneyiminize farklı bir bakış açısı kazandırıyor. “Hey Mercedes” komutuyla aracınızdaki sesli komutu aktif hale getirebilirsiniz. Böylece mesajlarınızı okuyabilir ve dilediğiniz gibi cevaplamasını sağlayabilirsiniz.

Muhteşem Formlarıyla Mercedes Coupé

Mercedes Benz markasına ait olan otomobillerde bulunan teknik özellikler, tasarım, konfor ve güvenlik gibi detaylar aracı bir üst segmente taşıyor. Coupé tasarıma sahip olan araçlarda keskin ve özgüvenli bir duruş mevcut. Bu modellerde bulunan kaslı formlar, araca ekstra cool bir görünüm katıyor. Çerçevesi kapılar ise tasarıma modern detaylar ekliyor. Genişletilmiş iz genişliği, elmas görünümlü ızgara ve arka aydınlatma gibi özelliklerde tasarımın ön plana çıkmasını etkiliyor. İç tasarımda kullanılan akıcı detaylarda aracı şıklığını destekliyor. Mercedes’in iç kısmında kullanılan Burmester Surround ses sistemi sayesinde dinlediğiniz müziği en iyi şekilde hissedebilirsiniz. Tamamı dijital özelliğe sahip ön konsol ve direksiyon simidindeki ısıtmalı sistem de aracın en büyük avantajları arasında yer alıyor.