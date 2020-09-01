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Kadıköy’de Havai Fişek Yasaklandı, Sağlıkçılardan Nikah ücreti alınmayacak!


Kadıköy Belediye Meclisi’nde bugün görüşülen havai fişek kullanımına yasak maddesi oy birliğiyle kabul edildi. Gündemde görüşülen maddelerden biri de sağlık emekçileri içindi. Oy birliğiyle kabul edilen bu maddeye göre sağlık emekçilerinden nikâh işlemleri ücreti alınmayacak.

Kadıköy Belediye Meclisi Eylül ayı meclis toplantısı bugün gerçekleşti. Gündem maddeleri arasında Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün teklif ettiği havai fişek kullanımının yasaklanması ile ilgili madde oy birliğiyle kabul edildi. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Bugüne kadar hiçbir etkinliğimizde havai fişek gösterisi yapmadık. Bundan sonrası için de, Kadıköy’de kullanılmaması adına, bugün Eylül ayı ilk meclis toplantımızda gündemimize aldık. Her canlının yaşam hakkına saygılı bir belediye olarak, gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi. Tüm siyasi parti meclis üyelerine teşekkür ederim.” dedi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN NİKAH ÜCRETİ ALINMAYACAK              

Mecliste görüşülen bir diğer madde de pandemi sürecinde büyük özveri ile hizmet veren sağlık emekçileri içindi. Yazı İşleri Müdürlüğü’nün teklif ettiği maddeye göre kamu ya da özel sektörde çalışmakta olan tüm sağlık emekçilerinin nikah işlemlerinden ücret alınmayacak.

📆 07 Eylül 2020 Pazartesi 13:13   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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1 Başakşehir 34 20 9 5 65 34 +31 69 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 34 18 11 5 76 42 +34 65
3 Beşiktaş 34 19 5 10 59 40 +19 62 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Sivasspor 34 17 9 8 55 38 +17 60 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması
5 Alanyaspor 34 16 9 9 61 37 +24 57 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
6 Galatasaray 34 15 11 8 55 37 +18 56 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
7 Fenerbahçe 34 15 8 11 58 46 +12 53
8 Gaziantep 34 11 13 10 49 50 -1 46
9 Antalyaspor 34 11 12 11 41 52 -11 45
10 Kasımpaşa 34 12 7 15 53 58 -5 43
11 Göztepe 34 11 9 14 44 49 -5 42
12 Gençlerbirliği 34 9 9 16 39 56 -17 36[b]
13 Konyaspor 34 8 12 14 36 52 -16 36[b]
14 Denizlispor 34 9 8 17 31 48 -17 35[c]
15 Çaykur Rizespor 34 10 5 19 38 57 -19 35[c]
16 Yeni Malatyaspor 34 8 8 18 44 51 -7 32[d] Küme düşme kaldırıldığı için ligde kaldı.[2]
17 Kayserispor 34 8 8 18 40 72 -32 32[d]
18 MKE Ankaragücü 34 7 11 16 31 56 -25 32[d]

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