TEM Otoyolunda seyir halindeki otomobil yandı

TEM’de otomobil alev alev yandı – Tıkla İzle
Yangın, saat 16:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinden Ankara yönüne seyreden Zeki K.’nın kullandığı 81 AAT 278 plakalı Ford Fiesta marka otomobil, Otoyol Gölyaka gişeleri mevkiine geldiği esnada elektrik kontağından çıkan kıvılcımlar nedeniyle dumanlar çıkartmaya başladı.
Sürücü Zeki K. otomobili emniyet şeridine çekti. Sürücü Zeki K. ve eşi hemen araçtan indiler. Bu sırada otomobili alevler sardı. Alevler kısa sürede bütün otomobili kaplarken, yaşanan patlamalar ise korkuttu. Zeki K. ve eşi alev alev yanan otomobillerini çaresizce izlemek zorunda kaldı. Yanan otomobile olay yerine gelen Sakarya Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederken, yangın kısa süre içinde kontrol altına alınarak söndürüldü.
Ölen ve yaralananın olmadığı yangında otomobil kullanılmaz hale geldi.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Başakşehir
|34
|20
|9
|5
|65
|34
|+31
|69
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Trabzonspor[a]
|34
|18
|11
|5
|76
|42
|+34
|65
|3
|Beşiktaş
|34
|19
|5
|10
|59
|40
|+19
|62
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|4
|Sivasspor
|34
|17
|9
|8
|55
|38
|+17
|60
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması
|5
|Alanyaspor
|34
|16
|9
|9
|61
|37
|+24
|57
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
|6
|Galatasaray
|34
|15
|11
|8
|55
|37
|+18
|56
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
|7
|Fenerbahçe
|34
|15
|8
|11
|58
|46
|+12
|53
|8
|Gaziantep
|34
|11
|13
|10
|49
|50
|-1
|46
|9
|Antalyaspor
|34
|11
|12
|11
|41
|52
|-11
|45
|10
|Kasımpaşa
|34
|12
|7
|15
|53
|58
|-5
|43
|11
|Göztepe
|34
|11
|9
|14
|44
|49
|-5
|42
|12
|Gençlerbirliği
|34
|9
|9
|16
|39
|56
|-17
|36[b]
|13
|Konyaspor
|34
|8
|12
|14
|36
|52
|-16
|36[b]
|14
|Denizlispor
|34
|9
|8
|17
|31
|48
|-17
|35[c]
|15
|Çaykur Rizespor
|34
|10
|5
|19
|38
|57
|-19
|35[c]
|16
|Yeni Malatyaspor
|34
|8
|8
|18
|44
|51
|-7
|32[d]
|Küme düşme kaldırıldığı için ligde kaldı.[2]
|17
|Kayserispor
|34
|8
|8
|18
|40
|72
|-32
|32[d]
|18
|MKE Ankaragücü
|34
|7
|11
|16
|31
|56
|-25
|32[d]
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