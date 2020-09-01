Roketsan, TEKNOFEST’te hayallerinin peşinden koşan gençlerin yanında

Gençlerin yerli ve millî üretime katkı sağlayan bireyler olarak yetişmesini teşvik etmeyi amaçlayan Roketsan’ın desteğiyle gerçekleşen Roket Yarışması tüm heyecanıyla sürüyor. Roketsan’ın, TEKNOFEST kapsamında Tübitak SAGE ortak çalışmasıyla sponsorluğunu üstlendiği yarışmanın 4’üncü gününde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa VARANK, T3 Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk BAYRAKTAR ve Roketsan Genel Müdürü Murat İKİNCİ yarışları izleyip, gençlerle sohbet etti.

Savunma sanayiinde dünyanın ilk 100 firması arasında yer alan Roketsan, gençliğe yatırım yapmaya devam ediyor. Roketsan, TEKNOFEST kapsamında Tuz Gölü / Aksaray’da 1-13 Eylül tarihleri arasında yapılan Roket Yarışması’nın bu yıl da destekçisi oldu. Yarışmanın 4’üncü günü, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa VARANK, T3 Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk BAYRAKTAR, Aksaray Valisi Hamza AYDOĞDU, Aksaray Belediye Başkanı Evren DİNÇER ve Roketsan Genel Müdürü Murat İKİNCİ’nin katılımıyla gerçekleşti.

Yarışma için başvuran 516 takım arasından ön değerlendirme süreçlerini geçen 82 takım alçak, ortak ve yüksek irtifa olmak üzere üç ayrı kategoride kıyasıya mücadele etti. Lise, lisans ve lisansüstü öğrencilerinden oluşan takımlardan, katıldıkları alçak, orta ya da yüksek irtifa kategorilerinden birinde 4 kg ve üstü yük taşıyan bir roket tasarlayıp üretmeleri ve fırlatmaya hazır hâle getirmeleri isteniyor.

Bakan VARANK: Bu yarışmalarla gençlerimizin heyecanını diri tutmaya devam edeceğiz

Gençlerin yarışlarını takip edip atış heyecanlarına ortak olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa VARANK, geleceğin bilim insanlarını ve başarılı mühendislerini bu tarz yarışmalarla yetiştirmeye çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Bu yarışmalara geldiğimizde hem gençlerimizle gurur duyuyoruz hem de ülkemizin geleceği adına gerçekten umutlu oluyoruz. Biz onlara bu yarışmalarla destek oluyoruz, gençlerimiz de heyecanlarıyla bize yönlendirici oluyorlar. İnşallah bundan sonra da TEKNOFEST’i tıpkı bugünkü Roket Yarışması’nda olduğu gibi farklı yarışmalarla geleceğin teknoloji alanlarında ilgi uyandıracak şekilde düzenlemeye devam edeceğiz. Elbette pandemi sonrasında yine havacılık şovlarıyla, gösterileriyle milli teknoloji hamlesi sonucu üretilmiş ürünlerimizin sergileriyle tüm toplumumuzun daha geniş katılımıyla TEKNOFEST’i düzenlemeye devam edeceğiz. Bugün buradaki yarışlarda gençlerimiz roketlerini 1500 metreye, 3000 metreye ve önümüzdeki günlerde yüksek irtifa dediğimiz 6000 metreye çıkarmaya çalışıyorlar. Bugün burada başarılı olan gençlerimiz oldu. İnşallah bu yarışmalarla biz gençlerimizin heyecanını diri tutmaya devam edeceğiz. Buradan bu yarışmaların düzenlenmesine katkı sağlayan tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarımıza tekrar teşekkür etmek istiyorum. Onların sağladığı katkılar bizzat gençlerimize gidiyor, onların kendilerini yetiştirmelerine gidiyor. Çünkü onların yaptıkları bu yatırım çok değerli bir yatırım. İnsana yapılan yatırım en değerli yatırımdır. Onlar gençlerimize yatırım yaparak Türkiye’nin geleceğine yatırım yapıyorlar.” Bakan VARANK, gençlere verdiği destekten dolayı Roketsan’a ayrıca teşekkür etti.

Roketsan Genel Müdürü Murat İKİNCİ: Gençlerimiz bayrağı çok daha yukarılara taşıyacak

Yarışmayı değerlendiren Roketsan Genel Müdürü Murat İKİNCİ de gençlerin milli teknolojisi hamlesi kapsamında aldıkları bayrağı çok daha yukarılara taşıyacaklarını vurgulayarak, “Biz bunun güvenini bugün sahadaki motivasyonda ve sevinçte yakinen gözlemledik ve bundan dolayı da çok mutluyuz” dedi. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden yarışmaya katılan gençlerin ümit vaat ettiğini belirten Murat İKİNCİ, şöyle konuştu:

“Gençlerimizin bu tarz yarışmalarda kazandıkları tecrübelerini, devamlılık sağlayarak ve bu alanla ilgili teknik bilgilerini artırarak bir sonraki yıla daha donanımlı ve daha iyi bir hedefi başaracak şekilde artırmalarını arzu ediyoruz. Gençlerimize gerek Roketsan gerek Tübitak SAGE’de görev yapan mühendislerimiz hem cesaret hem bilgi aktarımı yaparak yol gösteriyor. Burada yapılacak çalışmaların sonucunda gençlerimiz, gelecekte bizim insan kaynağımız ve yetişmiş elemanımız olacak. Roketsan olarak burada gelecek vaat ettiğini gördüğümüz gençlerimizi istihdam ediyoruz. Bu kapsamda 15 gencimizi Roketsan bünyesinde istihdam etmenin mutluluğunu yaşadık. Aynı zamanda staj imkânı da yaratıyoruz. Bundan sonraki aşamalarda önemli olan, bu kardeşlerimizin motivasyon ve hayallerini kaybetmeden yollarına devam etmeleri ve Türkiye’nin milli teknoloji hamlesi kapsamında uzay teknolojileri konusunda çok büyük gelişmelere imza atacak noktalara gelmeleridir. Güçlü Türkiye vizyonunda yarınların mühendislerini kazandıran bir organizasyonun parçası olmaktan gurur duyuyoruz. ‘Denizlerin altından uzaya kadar’ millete hizmet misyonuyla hareket eden Roketsan olarak, gençlerimizi bilgi anlamında da maddi anlamda da desteklemeye devam edeceğiz.”

Yarışmada, kategorisinde birinci gelen takım 50 bin TL, İkinci gelen takım 40 bin TL, üçüncü gelen takım 30 bin TL ödül kazanacak. Yarışmanın kazananları 24-27 Eylül tarihleri arasında Gaziantep’te gerçekleşecek TEKNOFEST kapsamında açıklanacak.

Roketsan Hakkında

Roketsan, Savunma Sanayii İcra Komitesi kararı ile ‘Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) roket ve füze ihtiyaçlarının karşılanması, ülkemizde roket ve füze tasarımı, geliştirilmesi ve üretimi konularında lider bir kuruma sahip olunması’ amacı ile 14 Haziran 1988 tarihinde kurulmuştur. Roketsan, Dünya Savunma Devleri Listesinde ilk 100 firma arasında yer almaktadır.

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