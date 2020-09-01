Balıkçılar “Vira bismillah” diyerek sezona başladı

Yeni Balık Av Sezonu “Vira Bismillah” denilerek başladı. 15 Nisan’da başlayan av yasağının dün gece itibariyle sona ermesiyle birlikte tezgâhlar dolmaya başladı.

15 Nisan’da başlayan av yasağının dün gece itibariyle sona ermesiyle birlikte tezgâhlar dolmaya başladı. Tarihi Kumkapı Balıkçılar Çarşı’nda hareketlilik yaşanırken, en çok satılan balık palamut oldu.

Denizlerde, 15 Nisan’da başlayan av yasağının dün gece itibariyle bitmesiyle birlikte tezgahlar dolmaya başladı. Tarihi Kumkapı Balıkçılar Çarşı’sında balıkçılar vira bismillah diyerek sezona başladı. Vatandaşlar da sezonun başlamasıyla birlikte taze balık alabilmek için balık çarşısına akın etti. En çok satılan balık ise palamut oldu.

”Geçen seneye göre bereketli bir sezon bekliyoruz”



Balıkların geçen seneye göre daha bereketli olduğunu söyleyen Kumkapı Balıkçılar Çarşısı Derneği Başkanı Erdoğan Gün, “Sezon açıldı bereketli balık; palamut oldu. İstavrit ve sardalye biraz bol. 3-5 güne bereketli olup olmayacağı belli olacak. Havaların biraz daha soğumasıyla çok daha iyi olacak. Sardalye balığı yenilecek bir balık. Korona virüs salgını dolayısıyla balıkçılar denize çıkamadı. Bu en çok palamuta yaradı. Diğer balıklarında bol olmasını ve geçen seneye göre bereketli bir sezon bekliyoruz” dedi.

“Fiyatlar şu an biraz pahalı, ama haftaya iyileşme olacak”



Sezondan umutlu olduğunu söyleyen balıkçı Erhan Gün, “Yeni sezonla bugün vira bismillah dedik. Tezgâhlara yeni yeni balıklarımızı koymaya başladık. Mutluyuz, inşallah bereketli bol ve güzel bir sezon olur. Mevsim olarak ilk etapta en bereketli balık palamut oldu, sırasıyla istavrit, çinekop, lüfer hepsinden umutluyuz. Şu an zaten öngörü ve sezimiz bu yönde. Fiyatlar şu an biraz pahalı, ama haftaya iyileşme olacak” diye konuştu.