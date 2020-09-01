MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Genel, Gezi-Alışveriş, Hayvan, Manşet, Sivil Toplum, Toplum » Balıkçılar “Vira bismillah” diyerek sezona başladı
Balıkçılar “Vira bismillah” diyerek sezona başladı


Yeni Balık Av Sezonu “Vira Bismillah” denilerek başladı. 15 Nisan’da başlayan av yasağının dün gece itibariyle sona ermesiyle birlikte tezgâhlar dolmaya başladı.

15 Nisan’da başlayan av yasağının dün gece itibariyle sona ermesiyle birlikte tezgâhlar dolmaya başladı. Tarihi Kumkapı Balıkçılar Çarşı’nda hareketlilik yaşanırken, en çok satılan balık palamut oldu.

Denizlerde, 15 Nisan’da başlayan av yasağının dün gece itibariyle bitmesiyle birlikte tezgahlar dolmaya başladı. Tarihi Kumkapı Balıkçılar Çarşı’sında balıkçılar vira bismillah diyerek sezona başladı. Vatandaşlar da sezonun başlamasıyla birlikte taze balık alabilmek için balık çarşısına akın etti. En çok satılan balık ise palamut oldu.

”Geçen seneye göre bereketli bir sezon bekliyoruz”


Balıkların geçen seneye göre daha bereketli olduğunu söyleyen Kumkapı Balıkçılar Çarşısı Derneği Başkanı Erdoğan Gün, “Sezon açıldı bereketli balık; palamut oldu. İstavrit ve sardalye biraz bol. 3-5 güne bereketli olup olmayacağı belli olacak. Havaların biraz daha soğumasıyla çok daha iyi olacak. Sardalye balığı yenilecek bir balık. Korona virüs salgını dolayısıyla balıkçılar denize çıkamadı. Bu en çok palamuta yaradı. Diğer balıklarında bol olmasını ve geçen seneye göre bereketli bir sezon bekliyoruz” dedi.

“Fiyatlar şu an biraz pahalı, ama haftaya iyileşme olacak”


Sezondan umutlu olduğunu söyleyen balıkçı Erhan Gün, “Yeni sezonla bugün vira bismillah dedik. Tezgâhlara yeni yeni balıklarımızı koymaya başladık. Mutluyuz, inşallah bereketli bol ve güzel bir sezon olur. Mevsim olarak ilk etapta en bereketli balık palamut oldu, sırasıyla istavrit, çinekop, lüfer hepsinden umutluyuz. Şu an zaten öngörü ve sezimiz bu yönde. Fiyatlar şu an biraz pahalı, ama haftaya iyileşme olacak” diye konuştu.

📆 01 Eylül 2020 Salı 18:57   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 34 20 9 5 65 34 +31 69 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 34 18 11 5 76 42 +34 65
3 Beşiktaş 34 19 5 10 59 40 +19 62 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Sivasspor 34 17 9 8 55 38 +17 60 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması
5 Alanyaspor 34 16 9 9 61 37 +24 57 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
6 Galatasaray 34 15 11 8 55 37 +18 56 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
7 Fenerbahçe 34 15 8 11 58 46 +12 53
8 Gaziantep 34 11 13 10 49 50 -1 46
9 Antalyaspor 34 11 12 11 41 52 -11 45
10 Kasımpaşa 34 12 7 15 53 58 -5 43
11 Göztepe 34 11 9 14 44 49 -5 42
12 Gençlerbirliği 34 9 9 16 39 56 -17 36[b]
13 Konyaspor 34 8 12 14 36 52 -16 36[b]
14 Denizlispor 34 9 8 17 31 48 -17 35[c]
15 Çaykur Rizespor 34 10 5 19 38 57 -19 35[c]
16 Yeni Malatyaspor 34 8 8 18 44 51 -7 32[d] Küme düşme kaldırıldığı için ligde kaldı.[2]
17 Kayserispor 34 8 8 18 40 72 -32 32[d]
18 MKE Ankaragücü 34 7 11 16 31 56 -25 32[d]

BAĞLANTILAR