KADIKÖY’DE ZAFER BAYRAMINDA KLASİK OTOMOBİLLERLE ZAFER TURU ATTILAR

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yılı Kadıköy’de araçların oluşturduğu Zafer Konvoyu ile coşkuyla kutlandı. Bir döneme damgasını vurmuş, rengârenk klasik otomobillerin öncülük ettiği Zafer Konvoyuna, arabaların yanı sıra motosikletliler, bisikletliler, patenciler de eşlik etti.

KLASİK OTOMOBİLLERLE ZAFER TURU

Kadıköy Belediyesi’nin “Bu Zafer Hepimizin” sloganıyla düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği’nin(İKOD) bir döneme damgasını vurmuş nostaljik arabaları öncülük etti. Kadıköy Belediyesi’nden yola çıkan nostaljik araçlara Zafer Tırı da marş ve şarkılar çalarak eşlik etti. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen etkinlikte, klasik otomobillerin yanı sıra motosikletliler, bisikletliler, patenciler de yer aldı. Zafer Bayramı’nı kutlamak isteyen yurttaşlar da araçları ile konvoya katıldı. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı Zafer Tırı’nın üzerinden balkonlarından, pencerelerinden alkış ve bayraklarıyla konvoyu izleyen yurttaşları selamladı. Kadıköy sahil hattı, Bağdat Caddesi, Minibüs Caddesi, Acıbadem, Kozyatağı, Fikirtepe Mandıra Caddesi gibi Kadıköy’ün ana caddelerinden ilerleyen Zafer Konvoyuna Kadıköylülerin ilgisi yoğundu.

‘PANDEMİ NEDENİYLE BAYRAMI KLASİK ARABALAR EŞLİĞİNDE KUTLADIK’

30 Ağustos Zafer Bayramını kutlayan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı “Gönül isterdi ki Zafer Bayramını daha büyük bir coşkuyla kutlayalım. Fakat pandemi nedeniyle vatandaşlarımızı klasik arabalar eşliğinde selamlıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramını Kadıköylülere yakışır şekilde kutlamaya devam edeceğiz” dedi.