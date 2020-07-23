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KADIKÖY’DE ZAFER BAYRAMINDA KLASİK OTOMOBİLLERLE ZAFER TURU ATTILAR


30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yılı Kadıköy’de araçların oluşturduğu Zafer Konvoyu ile coşkuyla kutlandı. Bir döneme damgasını vurmuş, rengârenk klasik otomobillerin öncülük ettiği Zafer Konvoyuna, arabaların yanı sıra motosikletliler, bisikletliler, patenciler de eşlik etti. 

KLASİK OTOMOBİLLERLE ZAFER TURU

Kadıköy Belediyesi’nin “Bu Zafer Hepimizin” sloganıyla düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği’nin(İKOD) bir döneme damgasını vurmuş nostaljik arabaları öncülük etti. Kadıköy Belediyesi’nden yola çıkan nostaljik araçlara Zafer Tırı da marş ve şarkılar çalarak eşlik etti. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen etkinlikte, klasik otomobillerin yanı sıra motosikletliler, bisikletliler, patenciler de yer aldı. Zafer Bayramı’nı kutlamak isteyen yurttaşlar da araçları ile konvoya katıldı. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı Zafer Tırı’nın üzerinden balkonlarından, pencerelerinden alkış ve bayraklarıyla konvoyu izleyen yurttaşları selamladı. Kadıköy sahil hattı, Bağdat Caddesi, Minibüs Caddesi, Acıbadem, Kozyatağı, Fikirtepe Mandıra Caddesi gibi Kadıköy’ün ana caddelerinden ilerleyen Zafer Konvoyuna Kadıköylülerin ilgisi yoğundu.

‘PANDEMİ NEDENİYLE BAYRAMI KLASİK ARABALAR EŞLİĞİNDE KUTLADIK’

30 Ağustos Zafer Bayramını kutlayan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı “Gönül isterdi ki Zafer Bayramını daha büyük bir coşkuyla kutlayalım. Fakat pandemi nedeniyle vatandaşlarımızı klasik arabalar eşliğinde selamlıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramını Kadıköylülere yakışır şekilde kutlamaya devam edeceğiz” dedi. 

📆 31 Ağustos 2020 Pazartesi 21:24   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 34 20 9 5 65 34 +31 69 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 34 18 11 5 76 42 +34 65
3 Beşiktaş 34 19 5 10 59 40 +19 62 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Sivasspor 34 17 9 8 55 38 +17 60 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması
5 Alanyaspor 34 16 9 9 61 37 +24 57 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
6 Galatasaray 34 15 11 8 55 37 +18 56 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
7 Fenerbahçe 34 15 8 11 58 46 +12 53
8 Gaziantep 34 11 13 10 49 50 -1 46
9 Antalyaspor 34 11 12 11 41 52 -11 45
10 Kasımpaşa 34 12 7 15 53 58 -5 43
11 Göztepe 34 11 9 14 44 49 -5 42
12 Gençlerbirliği 34 9 9 16 39 56 -17 36[b]
13 Konyaspor 34 8 12 14 36 52 -16 36[b]
14 Denizlispor 34 9 8 17 31 48 -17 35[c]
15 Çaykur Rizespor 34 10 5 19 38 57 -19 35[c]
16 Yeni Malatyaspor 34 8 8 18 44 51 -7 32[d] Küme düşme kaldırıldığı için ligde kaldı.[2]
17 Kayserispor 34 8 8 18 40 72 -32 32[d]
18 MKE Ankaragücü 34 7 11 16 31 56 -25 32[d]

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