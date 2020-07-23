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BAĞDAT CADDESİ’NDE 30 AĞUSTOS COŞKUSU…


30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıl dönümü, Bağdat Caddesi’nde, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak “Bu Zafer Hepimizin” sloganıyla kutlandı.

Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen kutlamalara, Klasik Otomobilciler Derneği’nin (İKOD) nostaljik arabaları, motosikletliler ve bisikletlilerden oluşan bir konvoy katıldı. Vatandaşlar da, ellerindeki Türk Bayraklarıyla, çalınan marş ve şarkılara eşlik etti.

Bu arada Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, konvoyun önünde yer alan Zafer Tırının üzerinden Kadıköylüleri selamladı. Kutlamalara katılanlar alkış ve ellerindeki bayrakları sallayarak karşılık verdi.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Gönül isterdi ki Zafer Bayramı’nı daha büyük bir coşkuyla kutlayalım. Fakat pandemi nedeniyle vatandaşlarımızı klasik arabalar eşliğinde selamlıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı Kadıköylülere yakışır şekilde kutlamaya devam edeceğiz” dedi.

Kadıköy Belediyesi önünden hareket eden ve Bağdat Caddesi’nde ilerleyen klasik otomobillerin turu Kalamışta son buldu.

Haber: Ahmet Zeki Yeşil

📆 31 Ağustos 2020 Pazartesi 15:52   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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1 Başakşehir 34 20 9 5 65 34 +31 69 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 34 18 11 5 76 42 +34 65
3 Beşiktaş 34 19 5 10 59 40 +19 62 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Sivasspor 34 17 9 8 55 38 +17 60 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması
5 Alanyaspor 34 16 9 9 61 37 +24 57 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
6 Galatasaray 34 15 11 8 55 37 +18 56 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
7 Fenerbahçe 34 15 8 11 58 46 +12 53
8 Gaziantep 34 11 13 10 49 50 -1 46
9 Antalyaspor 34 11 12 11 41 52 -11 45
10 Kasımpaşa 34 12 7 15 53 58 -5 43
11 Göztepe 34 11 9 14 44 49 -5 42
12 Gençlerbirliği 34 9 9 16 39 56 -17 36[b]
13 Konyaspor 34 8 12 14 36 52 -16 36[b]
14 Denizlispor 34 9 8 17 31 48 -17 35[c]
15 Çaykur Rizespor 34 10 5 19 38 57 -19 35[c]
16 Yeni Malatyaspor 34 8 8 18 44 51 -7 32[d] Küme düşme kaldırıldığı için ligde kaldı.[2]
17 Kayserispor 34 8 8 18 40 72 -32 32[d]
18 MKE Ankaragücü 34 7 11 16 31 56 -25 32[d]

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