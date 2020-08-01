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Ahmet Şimşek Koleji
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Kadın Ayakkabı Tasarımları


Kadınlar için uygun kıyafet seçimi dışında kaliteli bir ayakkabı seçmek de büyük öneme sahiptir. Kadınlar genellikle rahat ve spor giyim ayakkabıları da tercih etmekte. Özellikle yoğun iş temposu altında çalışan kadınların ayakkabı seçiminde daha hassas ve titiz davrandıklarını söylemek mümkündür. Ayrıca kadın ayakkabı almak isteyen kişilerin renk ve model seçimi konusunda modayı yakından takip ettikleri de biliniyor. Kaliteli ayakkabı almak için büyük paralar harcamak yerine konforu tercih eden bayanlar ucuz fiyata da kaliteli ayakkabı alabiliyorlar. 

Kadın Ayakkabı Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Kadın ayakkabı almak isteyen kişilerin ayakkabının taban bölümüne dikkat etmeleri gerekiyor. Tabanı sert olan ayakkabıların düztaban ve topuk dikeni gibi sorunlara yol açtığı biliniyor. Bu nedenle kadınların tabanı sert ayakkabılardan kaçınmaları tavsiye ediliyor. 

Kadın Ayakkabı Nasıl Temin Edilir?

kadın ayakkabı temini için genellikle satış mağazaları ve online hizmet sunan alışveriş siteleri tercih ediliyor. Fakat güvenilir ucuz ve kaliteli bir kadın ayakkabı modeline sahip olmak istiyorsanız https://www.urbanhub.com.tr/kadin-ayakkabi adresini ziyaret edebilirsiniz. 

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📆 28 Ağustos 2020 Cuma 12:37   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 34 20 9 5 65 34 +31 69 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 34 18 11 5 76 42 +34 65
3 Beşiktaş 34 19 5 10 59 40 +19 62 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Sivasspor 34 17 9 8 55 38 +17 60 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması
5 Alanyaspor 34 16 9 9 61 37 +24 57 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
6 Galatasaray 34 15 11 8 55 37 +18 56 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
7 Fenerbahçe 34 15 8 11 58 46 +12 53
8 Gaziantep 34 11 13 10 49 50 -1 46
9 Antalyaspor 34 11 12 11 41 52 -11 45
10 Kasımpaşa 34 12 7 15 53 58 -5 43
11 Göztepe 34 11 9 14 44 49 -5 42
12 Gençlerbirliği 34 9 9 16 39 56 -17 36[b]
13 Konyaspor 34 8 12 14 36 52 -16 36[b]
14 Denizlispor 34 9 8 17 31 48 -17 35[c]
15 Çaykur Rizespor 34 10 5 19 38 57 -19 35[c]
16 Yeni Malatyaspor 34 8 8 18 44 51 -7 32[d] Küme düşme kaldırıldığı için ligde kaldı.[2]
17 Kayserispor 34 8 8 18 40 72 -32 32[d]
18 MKE Ankaragücü 34 7 11 16 31 56 -25 32[d]

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