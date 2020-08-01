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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Gezi-Alışveriş, Kadın » Büyük Beden Yazlık Elbise
Büyük Beden Yazlık Elbise


Yaz ayı birçok kişinin sevdiği bir aydır. Havada sıcak bir güneş, deniz, tatil ve kumla birleştirilen yaz mevsimi aynı zamanda insanların moral de depoladığı bir aydır. Tabi ki yazın tatillerde giyilecek en rahat kıyafet de yazlık elbisedir. Lakin büyük bedenli kişiler her kıyafette olduğu gibi bunda da yazlık kıyafet bulmakta zorlanabilirler. Bu nedenle üretici firmalar bu kişilerin talebini karşılamak için büyük beden yazlık elbise üretimini daha da artırmış ve satış yapmayı hedeflemiştir.

Büyük Beden Yazlık Elbise Modelleri

Yazın hemen her yerde giyilebilecek yazlık elbiseler adeta günün kurtarıcısı olur. Yazın sıcağında özellikle pantolon giymeye çekinen kişilerin etek veya elbise gibi parçaları daha çok tercih edilir. Tek parça olduğu için daha pratik olan elbiselerin ise pek çok modeli mevcuttur. Özellikle büyük beden yazlık elbise modelleri de diğerleri kadar çeşitlidir. Mesela düz, geniş, dar, renkli, sade, kalem gibi pek çok seçenek bulunur. Konu hakkında daha ayrıntılı bilgi almak isteyenler https://www.ebsumu.com/buyuk-beden-kadin-elbise-modelleri sitesini ziyaret etmelidir.

📆 28 Ağustos 2020 Cuma 12:27   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 34 20 9 5 65 34 +31 69 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 34 18 11 5 76 42 +34 65
3 Beşiktaş 34 19 5 10 59 40 +19 62 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Sivasspor 34 17 9 8 55 38 +17 60 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması
5 Alanyaspor 34 16 9 9 61 37 +24 57 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
6 Galatasaray 34 15 11 8 55 37 +18 56 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
7 Fenerbahçe 34 15 8 11 58 46 +12 53
8 Gaziantep 34 11 13 10 49 50 -1 46
9 Antalyaspor 34 11 12 11 41 52 -11 45
10 Kasımpaşa 34 12 7 15 53 58 -5 43
11 Göztepe 34 11 9 14 44 49 -5 42
12 Gençlerbirliği 34 9 9 16 39 56 -17 36[b]
13 Konyaspor 34 8 12 14 36 52 -16 36[b]
14 Denizlispor 34 9 8 17 31 48 -17 35[c]
15 Çaykur Rizespor 34 10 5 19 38 57 -19 35[c]
16 Yeni Malatyaspor 34 8 8 18 44 51 -7 32[d] Küme düşme kaldırıldığı için ligde kaldı.[2]
17 Kayserispor 34 8 8 18 40 72 -32 32[d]
18 MKE Ankaragücü 34 7 11 16 31 56 -25 32[d]

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