Fenerbahçe’nin anlaştığı Arjantin’li fubolcu Jose Sosa, İstanbul’da

Fenerbahçe’nin anlaşmaya vardığı Jose Sosa, akşam saatlerinde İstanbul’a geldi.

Jose Sosa, İstanbul’da – Tıkla İzle

Fenerbahçe’nin anlaştığı Arjantinli oyuncu Jose Sosa, akşam saatlerinde özel uçak ile Atatürk Havalimanı’na geldi. Ailesi ile birlikte İstanbul’a gelen Arjantinli oyuncuyu, havalimanında az sayıda sarı-lacivertli taraftar karşıladı. Sosa, kendisini bekleyen araca binerek konaklayacağı otele geçti. Sağlık kontrolünden geçecek olan Sosa, ardından 2 yıllık resmi sözleşmeye imzayı atacak.