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BELARUSLU KADINLAR KADIKÖY’DE BASIN AÇIKLAMASI YAPTI


Belaruslu bir grup kadın, 14 Ağustos günü Kadıköy’de, Atatürk heykeli önünde  toplanarak basın açıklaması yaptı.

Ellerinde Belarus bayrakları ve beyaz çiçekler olan beyaz elbiseli kadınlar, İngilizce ve Türkçe olarak “Şiddet ve zulüm yanlış seçenektir”, “İnsanları kanla susturamazsın”, “Beyaz Rusya kanıyor, şiddetti durdur” ve “Barışçıl değişiklikleri destekliyoruz” yazılı pankartlar taşıdılar.

Basın açıklaması ise şöyle: “Bizler Belaruslu ve barışçıl insanlarız. Ülkemizin halkı uzun zamandır yaygın, tek taraflı işkence ve inanılmaz şiddetle karşı karşıya. Her gün şiddet ve zulüm görmekteyiz. Yardımınıza ihtiyacımız var. Bu bilgiyi paylaşın. Belarus için dua edin. Sizlerin sayesinde sesimiz daha fazla kişilere duyurma şansı verdiğiniz için teşekkür ederiz.” 

Belarus bilindiği gibi, eski bir Sovyetler Birliği ülkesi. Geçtiğimiz Pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde kesin olmayan sonuca göre, ülkeyi 26 yıldır yöneten Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko kazandı. Ancak, seçim sonucuna itiraz eden muhalifler, “seçimin hileli yapıldığı” gerekçesiyle protesto gösterilerine başladı.

Haber: Ahmet Zeki Yeşil

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📆 14 Ağustos 2020 Cuma 23:12   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 34 20 9 5 65 34 +31 69 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 34 18 11 5 76 42 +34 65
3 Beşiktaş 34 19 5 10 59 40 +19 62 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Sivasspor 34 17 9 8 55 38 +17 60 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması
5 Alanyaspor 34 16 9 9 61 37 +24 57 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
6 Galatasaray 34 15 11 8 55 37 +18 56 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
7 Fenerbahçe 34 15 8 11 58 46 +12 53
8 Gaziantep 34 11 13 10 49 50 -1 46
9 Antalyaspor 34 11 12 11 41 52 -11 45
10 Kasımpaşa 34 12 7 15 53 58 -5 43
11 Göztepe 34 11 9 14 44 49 -5 42
12 Gençlerbirliği 34 9 9 16 39 56 -17 36[b]
13 Konyaspor 34 8 12 14 36 52 -16 36[b]
14 Denizlispor 34 9 8 17 31 48 -17 35[c]
15 Çaykur Rizespor 34 10 5 19 38 57 -19 35[c]
16 Yeni Malatyaspor 34 8 8 18 44 51 -7 32[d] Küme düşme kaldırıldığı için ligde kaldı.[2]
17 Kayserispor 34 8 8 18 40 72 -32 32[d]
18 MKE Ankaragücü 34 7 11 16 31 56 -25 32[d]

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