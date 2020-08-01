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Ahmet Şimşek Koleji
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Fenerbahçe’de Erol Bulut’un saha içi ve saha dışına etkisi olumlu


Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Erol Bulut, saha içi ve saha dışı çalışmalarıyla futbolculara etkisini göstermeye başladı.

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe’de Teknik Direktör Erol Bulut ve yeni transferlerin de katılması ile birlikte bambaşka bir hava yaşanıyor. Erol Bulut’un oyuncuları ile kurduğu yakın diyaloglar ve ilk etapta oluşturmak istediği takım olgusu sarı-lacivertli futbolculardan da karşılık buldu. Geçtiğimiz yıllarda son maçlarda yenilen şanssız goller ve yaşanılanlar sonrası özgüven kaybı yaşayan oyuncular, üzerlerindeki mental yorgunluğu da attı. Futbolcu grubu yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanıyor. Fenerbahçe Yönetimi’nin kararlı duruşu ve takıma kattığı takviyeler camianın olduğu gibi Samandıra’nın da morallerini yükseltti. Camiasına sabırlı olun mesajı verip, ağustos ayı itibariyle atacakları adımların sinyalini veren Başkan Ali Koç, 4 Ağustos itibariyle önce teknik direktör sonra da transfer konusunda düğmeye bastı. Harcama limiti konusunda da Başkan Koç, yönetim ve camia tek yürek olan ve hakkını arayan Fenerbahçe camiası tepeden tırnağa yeni sezona umutla hazırlanıyor.

Camiadaki heyecan Fenerbahçeli taraftarları da içine almış durumda. Korona virüs nedeniyle kombineler henüz satışa çıkarılmamış olsa da, çok sayıda taraftar kulübü arayıp sembolik kombinelerin satışı için talepte bulundu.

Sarı-lacivertli taraftarların yeni sezon formaları ve ‘Sevgi Limit Tanımaz’ t-shirtlerine de çok yoğun ilgisi var. Taraftar Fenerium’un stoklarını eritmeye devam ediyor.

📆 09 Ağustos 2020 Pazar 17:33   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 34 20 9 5 65 34 +31 69 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 34 18 11 5 76 42 +34 65
3 Beşiktaş 34 19 5 10 59 40 +19 62 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Sivasspor 34 17 9 8 55 38 +17 60 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması
5 Alanyaspor 34 16 9 9 61 37 +24 57 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
6 Galatasaray 34 15 11 8 55 37 +18 56 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
7 Fenerbahçe 34 15 8 11 58 46 +12 53
8 Gaziantep 34 11 13 10 49 50 -1 46
9 Antalyaspor 34 11 12 11 41 52 -11 45
10 Kasımpaşa 34 12 7 15 53 58 -5 43
11 Göztepe 34 11 9 14 44 49 -5 42
12 Gençlerbirliği 34 9 9 16 39 56 -17 36[b]
13 Konyaspor 34 8 12 14 36 52 -16 36[b]
14 Denizlispor 34 9 8 17 31 48 -17 35[c]
15 Çaykur Rizespor 34 10 5 19 38 57 -19 35[c]
16 Yeni Malatyaspor 34 8 8 18 44 51 -7 32[d] Küme düşme kaldırıldığı için ligde kaldı.[2]
17 Kayserispor 34 8 8 18 40 72 -32 32[d]
18 MKE Ankaragücü 34 7 11 16 31 56 -25 32[d]

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