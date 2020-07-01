MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » 19 Mayıs, Basında Kadıköy, Genel, Mahalleler, Manşet, Sivil Toplum, Toplum » Kadıköy’de yangından bir bebek bir yaşlı vatandaş son anda kurtarıldı
Kadıköy’de yangından bir bebek bir yaşlı vatandaş son anda kurtarıldı


Kadıköy’de bir apartmanın mutfak kısmında yangın çıktı. Bina içerisinde bulun bir bebek ile yaşlı adam son andan dışarı çıkartıldı.

Kadıköy’de yangından bir bebek bir yaşlı vatandaş son anda kurtarıldı – Tıkla İzle

19 Mayıs Mahallesi, İnönü Caddesi, Yazar Sokak’ta bulunan bir apartmanın 5’inci katın mutfağında yangın çıktı. Yangında çıkan dumanlar kısa sürede daireyi sardı. Mutfaktaki aspiratörden çıkan yangında apartmandan bir bebek ile Yavuz Güner Doğusoy isimli yaşlı vatandaş binadan son anda çıkarıldı. Bebeği annesi kucağına alarak bina çevresinden uzaklaştırdı. Yavuz Güner Doğusoy isimli vatandaş ise 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri binanın 5’inci katında çıkan yangına merdiven ile çıkarak müdahale etti. Yangın esnada binanın kısa sürede boşaltılması olası bir faciayı önledi. İtfaiye ekipleri mutfak bölümünde çıkan yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Mahalle sakinlerinden Muammer Eryüksel, “Biz dumanı gördük itfaiyeyi aradık. İtfaiyeyi geldi yangına müdahale etti. Doğalgazı kapattılar, elektriği kapattık. Yaşlı bir amca vardı onu binadan çıkardılar, hastaneye götürdüler” dedi.

📆 30 Temmuz 2020 Perşembe 16:27   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 34 20 9 5 65 34 +31 69 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 34 18 11 5 76 42 +34 65
3 Beşiktaş 34 19 5 10 59 40 +19 62 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Sivasspor 34 17 9 8 55 38 +17 60 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması
5 Alanyaspor 34 16 9 9 61 37 +24 57 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
6 Galatasaray 34 15 11 8 55 37 +18 56 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
7 Fenerbahçe 34 15 8 11 58 46 +12 53
8 Gaziantep 34 11 13 10 49 50 -1 46
9 Antalyaspor 34 11 12 11 41 52 -11 45
10 Kasımpaşa 34 12 7 15 53 58 -5 43
11 Göztepe 34 11 9 14 44 49 -5 42
12 Gençlerbirliği 34 9 9 16 39 56 -17 36[b]
13 Konyaspor 34 8 12 14 36 52 -16 36[b]
14 Denizlispor 34 9 8 17 31 48 -17 35[c]
15 Çaykur Rizespor 34 10 5 19 38 57 -19 35[c]
16 Yeni Malatyaspor 34 8 8 18 44 51 -7 32[d] Küme düşme kaldırıldığı için ligde kaldı.[2]
17 Kayserispor 34 8 8 18 40 72 -32 32[d]
18 MKE Ankaragücü 34 7 11 16 31 56 -25 32[d]

BAĞLANTILAR