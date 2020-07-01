Adalar’da elektrikli araçların test sürüşleri başladı – Tıkla İzle
Büyükada’da elektrikli araçların test sürüşlerini İBB’ye ait yetkililer tarafından yapıldı. Büyükada’da araçların gideceği yolların bir kısmı dubalar ile ayrıldı. Dubalarla ayrılan yolun ulaşımı zorlaştığını söyleyen Ada sakinleri durumdan şikayetçi. Test sürüşleri devam eden elektrikli araçların önümüzdeki günlerde hizmete açılacağı belirtildi.
“Ben 21 yıldır adadayım ama böyle bir rezalet görmedim”
Ada sakinlerinde Sinan Kılıç, “Ben 21 yıldır adadayım ama böyle bir rezalet görmedim. Ada halkı hep şikâyetçidir. Çocuklar hep kaza yapıyor bu dubalar yüzünden. Tam bir rezillik ulaşım olarak nasıl olacak, yayalar nasıl geçecek, bisikletliler nasıl geçecek herkese şaşırmış kalmış. Herkes şuan şikayetçi, bunları kaldırsınlar adaya yakışmayan bir şey” dedi.
Murat Demir ise, “Yollar kötü oldu. Araçlar geçemiyor. Bisiklet geçemiyor, büyük araç, çöp arabası geçemiyor. Elektrikli araçların çalışmaya başladığında nasıl olacak bilmiyoruz herkes bekliyor” şeklinde konuştu.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Başakşehir
|34
|20
|9
|5
|65
|34
|+31
|69
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Trabzonspor[a]
|34
|18
|11
|5
|76
|42
|+34
|65
|3
|Beşiktaş
|34
|19
|5
|10
|59
|40
|+19
|62
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|4
|Sivasspor
|34
|17
|9
|8
|55
|38
|+17
|60
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
|5
|Alanyaspor
|34
|16
|9
|9
|61
|37
|+24
|57
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
|6
|Galatasaray
|34
|15
|11
|8
|55
|37
|+18
|56
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
|7
|Fenerbahçe
|34
|15
|8
|11
|58
|46
|+12
|53
|8
|Gaziantep
|34
|11
|13
|10
|49
|50
|-1
|46
|9
|Antalyaspor
|34
|11
|12
|11
|41
|52
|-11
|45
|10
|Kasımpaşa
|34
|12
|7
|15
|53
|58
|-5
|43
|11
|Göztepe
|34
|11
|9
|14
|44
|49
|-5
|42
|12
|Gençlerbirliği
|34
|9
|9
|16
|39
|56
|-17
|36[c]
|13
|Konyaspor
|34
|8
|12
|14
|36
|52
|-16
|36[c]
|14
|Denizlispor
|34
|9
|8
|17
|31
|48
|-17
|35[d]
|15
|Çaykur Rizespor
|34
|10
|5
|19
|38
|57
|-19
|35[d]
|16
|Yeni Malatyaspor
|34
|8
|8
|18
|44
|51
|-7
|32[e]
|2020-21 1. Lig
|17
|Kayserispor
|34
|8
|8
|18
|40
|72
|-32
|32[e]
|18
|MKE Ankaragücü
|34
|7
|11
|16
|31
|56
|-25
|32[e]
Bir cevap yazın