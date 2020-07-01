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Adalar’da elektrikli araçların test sürüşleri başladı


Adalar’da atlı faytonların yerine kullanılacak elektrikli araçların test sürüşleri başladı. Büyükada’da elektrikli araçların test sürüşleri devam ederken Ada sakinleri araçlar için duba ile ayrılan kısımdan rahatsızlıklarını dile getirdi.

Adalar’da elektrikli araçların test sürüşleri başladı – Tıkla İzle

Büyükada’da elektrikli araçların test sürüşlerini İBB’ye ait yetkililer tarafından yapıldı. Büyükada’da araçların gideceği yolların bir kısmı dubalar ile ayrıldı. Dubalarla ayrılan yolun ulaşımı zorlaştığını söyleyen Ada sakinleri durumdan şikayetçi. Test sürüşleri devam eden elektrikli araçların önümüzdeki günlerde hizmete açılacağı belirtildi.

“Ben 21 yıldır adadayım ama böyle bir rezalet görmedim”

Ada sakinlerinde Sinan Kılıç, “Ben 21 yıldır adadayım ama böyle bir rezalet görmedim. Ada halkı hep şikâyetçidir. Çocuklar hep kaza yapıyor bu dubalar yüzünden. Tam bir rezillik ulaşım olarak nasıl olacak, yayalar nasıl geçecek, bisikletliler nasıl geçecek herkese şaşırmış kalmış. Herkes şuan şikayetçi, bunları kaldırsınlar adaya yakışmayan bir şey” dedi.

Murat Demir ise, “Yollar kötü oldu. Araçlar geçemiyor. Bisiklet geçemiyor, büyük araç, çöp arabası geçemiyor. Elektrikli araçların çalışmaya başladığında nasıl olacak bilmiyoruz herkes bekliyor” şeklinde konuştu.

📆 28 Temmuz 2020 Salı 17:35   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Trabzonspor[a] 34 18 11 5 76 42 +34 65
3 Beşiktaş 34 19 5 10 59 40 +19 62 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Sivasspor 34 17 9 8 55 38 +17 60 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
5 Alanyaspor 34 16 9 9 61 37 +24 57 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
6 Galatasaray 34 15 11 8 55 37 +18 56 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
7 Fenerbahçe 34 15 8 11 58 46 +12 53
8 Gaziantep 34 11 13 10 49 50 -1 46
9 Antalyaspor 34 11 12 11 41 52 -11 45
10 Kasımpaşa 34 12 7 15 53 58 -5 43
11 Göztepe 34 11 9 14 44 49 -5 42
12 Gençlerbirliği 34 9 9 16 39 56 -17 36[c]
13 Konyaspor 34 8 12 14 36 52 -16 36[c]
14 Denizlispor 34 9 8 17 31 48 -17 35[d]
15 Çaykur Rizespor 34 10 5 19 38 57 -19 35[d]
16 Yeni Malatyaspor 34 8 8 18 44 51 -7 32[e] 2020-21 1. Lig
17 Kayserispor 34 8 8 18 40 72 -32 32[e]
18 MKE Ankaragücü 34 7 11 16 31 56 -25 32[e]

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