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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Gezi-Alışveriş » Welder Saat Modelleri
Welder Saat Modelleri


Saat tasarımlarında farklılığı arayanlar için özel koleksiyonuna yer alan Welder saat modellerinde şıklığı ve tasarım özelliklerini bir arada sunuyor. Farklı özelliklere sahip olarak hazırlanan modeller arasında seçim yaparken kasa seçimlerinin yanı sıra değişen kordon tercihlerinde de seçim yapmakta zorlanabilirsiniz.

Zamanın çizgisini size sunarken yenilikçi bakış açısı ile tasarladığı ürünler ile dikkatleri çeken Welder saat markası olarak hafızalarda iz yaratan modelleri yeni koleksiyonunda da sizlerin beğenisine sunuyor. Sizde bu tasarım modelleri arasından seçiminizi yaparak ürünlere sahip olmanın avantajını elde edebilirsiniz. Dilerseniz sevdiklerinize armağan olarak da onların beğenisine hitap edecek olan tasarımları satın almanız mümkün.

Welder Saat Tasarımlarını Nereden Satın Alabilirim?

Welder saat seçimleri arasında tercihinizi yaparak stiliniz ile uyum sağlayarak ve uzun yıllar boyu kullanabileceğiniz bir kaliteyi edinebilirsiniz. Şık tasarım detayları ve son teknoloji ürün seçimleri ile hazırlanan saat tasarımları arasından seçim yaparak uygun fiyat ve ödeme kolaylığı ile satın alma işleminizi tamamlamak için ise hemen https://www.saatvesaat.com.tr/marka/welder-moody-watch adresini ziyaret edebilirsiniz.

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📆 25 Temmuz 2020 Cumartesi 21:09   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 33 20 9 4 63 31 +32 69 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 34 18 11 5 76 42 +34 65
3 Beşiktaş 34 19 5 10 59 40 +19 62 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Sivasspor 34 17 9 8 55 38 +17 60 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
5 Alanyaspor 34 16 9 9 61 37 +24 57 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
6 Galatasaray 34 15 11 8 55 37 +18 56 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
7 Fenerbahçe 34 15 8 11 58 46 +12 53
8 Gaziantep 34 11 13 10 49 50 -1 46
9 Antalyaspor 34 11 12 11 41 52 -11 45
10 Göztepe 34 11 9 14 44 49 -5 42
11 Kasımpaşa 33 11 7 15 50 56 -6 40
12 Gençlerbirliği 34 9 9 16 39 56 -17 36[c]
13 Konyaspor 34 8 12 14 36 52 -16 36[c]
14 Denizlispor 34 9 8 17 31 48 -17 35[d]
15 Çaykur Rizespor 34 10 5 19 38 57 -19 35[d]
16 Yeni Malatyaspor 34 8 8 18 44 51 -7 32[e] 2020-21 1. Lig
17 Kayserispor 34 8 8 18 40 72 -32 32[e]
18 MKE Ankaragücü 34 7 11 16 31 56 -25 32[e]

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