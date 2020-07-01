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Ahmet Şimşek Koleji
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Vapurdaki bir yolcu dengesini kaybederek denize düştü


Kadıköy-Eminönü-Karaköy seferini yapan vapurdaki bir yolcu dengesini kaybederek denize düştü. Yolcu, Sahil Güvenlik ve Deniz polisi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 16.45 sıralarında Beyoğlu Karaköy sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kadıköy – Eminönü – Karaköy seferini yapan vapurdaki bir yolcu, dengesini kaybetmesi sonucu iskeleye yaklaştığı esnadan denize düştü. Vatandaşların durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Denizde kurtarılmayı bekleyen vatandaş ise Sahil Güvenlik ekibi ve Deniz Polisleri tarafından iskeleye çıkarıldı. Burada bekleyen sağlık ekipleri tarafından vatandaşa bir süre kalp masajı yapıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

📆 24 Temmuz 2020 Cuma 15:20   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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