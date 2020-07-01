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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Blog, Yazarlar » ANLAMADIN..
SIR KÜPÜ Şair
ANLAMADIN..


ANLAMADIN..

“Çektiğim çilenin tek sorumlusu sensin

Aklına hep kahrettiğim günler gelsin

Bil ki haine bahar asla uğramaz

Sen sevgiyi anlamayan menfaatçi birisin

Anlamadın sevginin ne kadar kutsal olduğunu

Anlamadın sen gittiğinde yüreğimin solduğunu

Hani o sözler hani o yeminler

 Gelmediler ve gelmeyecekler

Uğruna beni terkedip gittiğin o eller

Seni benim gibi sevemez, sevmeyecekler

Gülüşünde kaldı sevincim, huzurum

Gidişinle yıkıldı yıkılmaz sandığım gururum

Dönersin diye bir umut yollarına bakar dururum

Olurda beni unutup başkasını seversen eğer

Şüphen olmasın Kalbimi kendi ellerimle vururum”

📆 23 Temmuz 2020 Perşembe 11:41   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir (S, Q) 33 20 9 4 63 31 +32 69 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 33 17 11 5 74 41 +33 62
3 Sivasspor (X) 33 17 9 7 54 35 +19 60 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Beşiktaş (X) 33 18 5 10 56 40 +16 59 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
5 Galatasaray (A) 33 15 10 8 53 35 +18 55 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
6 Alanyaspor (A) 33 15 9 9 58 35 +23 54 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
7 Fenerbahçe 33 14 8 11 55 45 +10 50
8 Antalyaspor 33 11 11 11 39 50 -11 44
9 Gaziantep 33 10 13 10 48 50 -2 43
10 Kasımpaşa 33 11 7 15 50 56 -6 40
11 Göztepe 33 10 9 14 41 48 -7 39
12 Gençlerbirliği 33 9 9 15 39 53 -14 36
13 Konyaspor 33 8 12 13 34 49 -15 36
14 Denizlispor 33 9 8 16 31 47 -16 35
15 Çaykur Rizespor 33 10 5 18 37 54 -17 35
16 Yeni Malatyaspor 33 8 8 17 44 50 -6 32 2020-21 1. Lig
17 Kayserispor 33 8 8 17 39 70 -31 32
18 MKE Ankaragücü (D) 33 6 11 16 30 56 -26 29

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