ANLAMADIN..
“Çektiğim çilenin tek sorumlusu sensin
Aklına hep kahrettiğim günler gelsin
Bil ki haine bahar asla uğramaz
Sen sevgiyi anlamayan menfaatçi birisin
Anlamadın sevginin ne kadar kutsal olduğunu
Anlamadın sen gittiğinde yüreğimin solduğunu
Hani o sözler hani o yeminler
Gelmediler ve gelmeyecekler
Uğruna beni terkedip gittiğin o eller
Seni benim gibi sevemez, sevmeyecekler
Gülüşünde kaldı sevincim, huzurum
Gidişinle yıkıldı yıkılmaz sandığım gururum
Dönersin diye bir umut yollarına bakar dururum
Olurda beni unutup başkasını seversen eğer
Şüphen olmasın Kalbimi kendi ellerimle vururum”
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Başakşehir (S, Q)
|33
|20
|9
|4
|63
|31
|+32
|69
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Trabzonspor[a]
|33
|17
|11
|5
|74
|41
|+33
|62
|3
|Sivasspor (X)
|33
|17
|9
|7
|54
|35
|+19
|60
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|4
|Beşiktaş (X)
|33
|18
|5
|10
|56
|40
|+16
|59
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
|5
|Galatasaray (A)
|33
|15
|10
|8
|53
|35
|+18
|55
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
|6
|Alanyaspor (A)
|33
|15
|9
|9
|58
|35
|+23
|54
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
|7
|Fenerbahçe
|33
|14
|8
|11
|55
|45
|+10
|50
|8
|Antalyaspor
|33
|11
|11
|11
|39
|50
|-11
|44
|9
|Gaziantep
|33
|10
|13
|10
|48
|50
|-2
|43
|10
|Kasımpaşa
|33
|11
|7
|15
|50
|56
|-6
|40
|11
|Göztepe
|33
|10
|9
|14
|41
|48
|-7
|39
|12
|Gençlerbirliği
|33
|9
|9
|15
|39
|53
|-14
|36
|13
|Konyaspor
|33
|8
|12
|13
|34
|49
|-15
|36
|14
|Denizlispor
|33
|9
|8
|16
|31
|47
|-16
|35
|15
|Çaykur Rizespor
|33
|10
|5
|18
|37
|54
|-17
|35
|16
|Yeni Malatyaspor
|33
|8
|8
|17
|44
|50
|-6
|32
|2020-21 1. Lig
|17
|Kayserispor
|33
|8
|8
|17
|39
|70
|-31
|32
|18
|MKE Ankaragücü (D)
|33
|6
|11
|16
|30
|56
|-26
|29
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