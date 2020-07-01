ANLAMADIN..

ANLAMADIN..

“Çektiğim çilenin tek sorumlusu sensin

Aklına hep kahrettiğim günler gelsin

Bil ki haine bahar asla uğramaz

Sen sevgiyi anlamayan menfaatçi birisin

Anlamadın sevginin ne kadar kutsal olduğunu

Anlamadın sen gittiğinde yüreğimin solduğunu

Hani o sözler hani o yeminler

Gelmediler ve gelmeyecekler

Uğruna beni terkedip gittiğin o eller

Seni benim gibi sevemez, sevmeyecekler

Gülüşünde kaldı sevincim, huzurum

Gidişinle yıkıldı yıkılmaz sandığım gururum

Dönersin diye bir umut yollarına bakar dururum

Olurda beni unutup başkasını seversen eğer

Şüphen olmasın Kalbimi kendi ellerimle vururum”