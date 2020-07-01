MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Sivil Toplum, Toplum » İki erkek şahıs, arkadaşları olan kadını tekme tokat dövdü
İki erkek şahıs, arkadaşları olan kadını tekme tokat dövdü


Yabancı uyruklu iki erkek şahıs, arkadaşları olan kadını tekme tokat darp etti. Güpegündüz yaşanan olayın ardından iki şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saat 18.00’de Beyoğlu Taksim Meydanı’nda meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu iki erkek şahıs, arkadaşları olan kadın şahsı darp etti. Kadının darp edildiğini gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kadına ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Kadını darp eden 2 şahısta polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Taksim Polis Merkezine götürüldü. Yaralı kadında ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

“Tartışma çıktı kavga ettiler”

Olayı gören bir vatandaş ise şu şekilde konuştu:

“Kafaları güzeldi herhalde. Tartışma oldu ondan sonra iki kişi bayana saldırdılar, dövdüler. Ondan sonra memurlar geldi. Anladığım kadarıyla beraberdiler. Tartışma çıktı kavga ettiler.”

📆 20 Temmuz 2020 Pazartesi 13:06   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir (S, Q) 33 20 9 4 63 31 +32 69 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 33 17 11 5 74 41 +33 62
3 Sivasspor (X) 33 17 9 7 54 35 +19 60 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Beşiktaş (X) 33 18 5 10 56 40 +16 59 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
5 Galatasaray (A) 33 15 10 8 53 35 +18 55 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
6 Alanyaspor (A) 33 15 9 9 58 35 +23 54 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
7 Fenerbahçe 33 14 8 11 55 45 +10 50
8 Antalyaspor 33 11 11 11 39 50 -11 44
9 Gaziantep 33 10 13 10 48 50 -2 43
10 Kasımpaşa 33 11 7 15 50 56 -6 40
11 Göztepe 33 10 9 14 41 48 -7 39
12 Gençlerbirliği 33 9 9 15 39 53 -14 36
13 Konyaspor 33 8 12 13 34 49 -15 36
14 Denizlispor 33 9 8 16 31 47 -16 35
15 Çaykur Rizespor 33 10 5 18 37 54 -17 35
16 Yeni Malatyaspor 33 8 8 17 44 50 -6 32 2020-21 1. Lig
17 Kayserispor 33 8 8 17 39 70 -31 32
18 MKE Ankaragücü (D) 33 6 11 16 30 56 -26 29

BAĞLANTILAR