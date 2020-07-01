Gelecek Partisi Kadıköy İlçesi 1. Olağan Kongresini yaptı

Gelecek Partisi Kadıköy İlçe Başkanlığı 1. Olağan Kongre Toplantısını Caferağa Spor Salonunda yaptı, Kurucu İlçe Başkanı Metin Orman Delegelerin Oyları ile yeniden İlçe Başkanı olarak seçildi.

İstanbul İl Başkanı Av. İsa Mesih Şahin’in kısa bir konuşma yaptığı toplantıya; Mehmet Ali Pulcu (Genel Başkan Yardımcısı, Parti içi Eğitim Sorumlusu), Sait Yılmaz (Kadıköy Belediyesi Meclis Başkan Vekili), Ayşe Tülin Dinçelli (Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Danışmanı), Mehmet Kuğu (Parti Kurucular Kurulu Üyesi), Cemal Eğin (Kurucular Kurulu Üyesi), İlçe Başkanları ve çok sayıda partililer katıldı.





Galeri