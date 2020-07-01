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Bostancı Sahilinde, Çevik Kuvvet Atlı Devriye Ekipleri


Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte İstanbulluların hafta sonu akın ettiği Bostancı Sahilinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesine ait atlı birlikler devriye gezdi.

Atlı kontrol devriyeleri dörtlü gurup halinde

İstanbul’da sahillerde yoğunlukların yaşanmasıyla birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi Atlı Grup Amirliğine bağlı atlı polisler, Bostancı Sahilinde sahaya indi. Yaz aylarıyla birlikte sahillerde yoğunluk oluşturan vatandaşlar için atlı birlikler güvenlik önlemlerini arttırdı.

Vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılaşan atlı polis ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı devriye gezdi. Sahilde 4 kişilik gruplar halinde gezen ekipler korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyardı. Ekipler sahilde devriye attığı esnada maske takmayan vatandaşları uyarıp kurallara uymaları noktasında ikaz etti.

Sosyal mesafe kuralı ve maskelerini takma konusunda uyarıyoruz !..

Devriye atlarının ilgi odağı olduğunu ifade eden atlı birlik polis memuru Güneş Abiş, “Korona virüs önlemleri kapsamında dün Yeşilköy Sahilde görevimizi ifa ettik. Bugün de Bostancı Sahilde devriye görevimizi ifa ediyoruz. Vatandaşlarımızı sosyal mesafe kuralı ve maskelerini takma konusunda uyarıyoruz. Aileler ve çocuklar atları çok seviyorlar. Atlarımız devriyelerde, denetimlerde ilgi odağı haline geliyor” diye konuştu.

📆 19 Temmuz 2020 Pazar 15:28   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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17 Kayserispor 32 8 8 16 39 69 -30 32
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