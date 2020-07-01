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Şiddet ve trafikte kavgayı önlemenin yolları


Yavuz Aktunç, ülkemizde artan şiddet olayları ve trafikte yaşanan kavgalara yönelik soruları yanıtladı. Başarılı sporcu, özellikle her gün trafiğe çıkan kişilere haftada en az üç gün egzersiz yapmalarını önerdi.

Büyük şehirler başta olmak üzere trafik yoğunluğu ülkemizin önemli sorunlarından birine dönüştü. Trafikte sinirleri yıpranan sürücülerin karıştığı kavga ve kazalara yönelik sayısız haber her gün medyada yer buluyor. Ne yazık ki bu tatsız durum bazı zamanlarda kavgayla sınırlı kalmayabiliyor, iş cinayete kadar varıyor.

SAKİN KALABİLMEK İÇİN… 
Peki bu stresi ve öfkemizi nasıl kontrol edeceğiz?

Konuyla ilgili milli sporcu Yavuz Aktunç, trafikte fazla zaman geçiren sürücülere tavsiyelerde bulundu. 22 yılı aşkın süredir hem spor yapan hem de insan psikolojisine yönelik çeşitli seminerlere katılan Aktunç şunları anlattı: “Trafikte elbette her şeyden önce kurallara uymak ve başkalarının haklarına saygı duymak gerekiyor. Zaman zaman şoförler istem dışı eylemlerde bulunmak zorunda kalabiliyor. Başka unsurlar hataya sürükleyebiliyor. Bu çerçevede empati yapabilmek çok önemlidir. Ülkemizde ne yazık ki trafikte çok sayıda kavga yaşanıyor. Strese giren şoförler fiziki olarak birbirlerine zarar verme çabasına girerken, kimi zaman yaralayıcı bazı unsurlardan yardım alabiliyor. Kesinlikle bu tip durumlarda yapıcı bir tutum takınılması ve sakin kalınması gerekiyor. Eğer karşımızdaki kişi saldırgan bir tutum içindeyse camınızı kapatıp bekleyebilirsiniz. Bu size hiçbir şey kaybettirmez. Olası tehlikeli sonuçları önlemiş olur ve yaşantınıza kaldığın yerden devam edersiniz” dedi.

ÖZGÜVEN KAVGADAN UZA TUTUYOR
Aktunç, özellikle her gün trafiğe çıkmak zorunda kalan insanlara mutlaka spor yapmalarını önerdi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Gereksiz tartışmaların, zaten yoğun olan trafiği iyice kilitlemesi, açığa çıkan tartışma ve küfürleşmeler birçok insanı öfkelendirmektedir. Trafiğe sıklıkla çıkan vatandaşlarımızın haftada üç veya iki kez spor yapmalarını, özellikle Uzakdoğu sporlarına yönelmelerini tavsiye ederim. Bilindiği üzere Uzakdoğu kökenli sporlar insanın ruh halini önemli derecede etkilemekte ve stres unsurlarını en aşağıya indirgemektedir. Boks, kickboks tarzı sporlar insan vücudundaki gerilimi azaltıyor. Özgüven sahibi bu kişiler çoğu zaman kendilerini kontrol altına almayı başarmakta ve kavgadan uzak durmaktadır.

📆 17 Temmuz 2020 Cuma 18:54   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir (A) 32 19 9 4 62 31 +31 66 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 32 17 11 4 71 37 +34 62
3 Sivasspor (X) 32 16 9 7 52 35 +17 57 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Beşiktaş 32 17 5 10 54 40 +14 56 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
5 Galatasaray 32 14 10 8 50 34 +16 52 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
6 Alanyaspor 32 14 9 9 57 35 +22 51 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
7 Fenerbahçe 32 14 8 10 55 43 +12 50
8 Gaziantep 32 10 12 10 46 48 -2 42
9 Antalyaspor 32 10 11 11 38 50 -12 41
10 Göztepe 32 10 9 13 40 45 -5 39
11 Kasımpaşa 32 11 6 15 48 54 -6 39
12 Gençlerbirliği 32 9 9 14 39 51 -12 36
13 Denizlispor 32 9 8 15 31 46 -15 35
14 Konyaspor 32 7 12 13 30 46 -16 33
15 Yeni Malatyaspor 32 8 8 16 44 47 -3 32
16 Çaykur Rizespor 32 9 5 18 34 54 -20 32 2020-21 1. Lig
17 Kayserispor 32 8 8 16 39 69 -30 32
18 MKE Ankaragücü 32 6 11 15 30 55 -25 29

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