Şiddet ve trafikte kavgayı önlemenin yolları

Yavuz Aktunç, ülkemizde artan şiddet olayları ve trafikte yaşanan kavgalara yönelik soruları yanıtladı. Başarılı sporcu, özellikle her gün trafiğe çıkan kişilere haftada en az üç gün egzersiz yapmalarını önerdi.

Büyük şehirler başta olmak üzere trafik yoğunluğu ülkemizin önemli sorunlarından birine dönüştü. Trafikte sinirleri yıpranan sürücülerin karıştığı kavga ve kazalara yönelik sayısız haber her gün medyada yer buluyor. Ne yazık ki bu tatsız durum bazı zamanlarda kavgayla sınırlı kalmayabiliyor, iş cinayete kadar varıyor.

SAKİN KALABİLMEK İÇİN…

Peki bu stresi ve öfkemizi nasıl kontrol edeceğiz?

Konuyla ilgili milli sporcu Yavuz Aktunç, trafikte fazla zaman geçiren sürücülere tavsiyelerde bulundu. 22 yılı aşkın süredir hem spor yapan hem de insan psikolojisine yönelik çeşitli seminerlere katılan Aktunç şunları anlattı: “Trafikte elbette her şeyden önce kurallara uymak ve başkalarının haklarına saygı duymak gerekiyor. Zaman zaman şoförler istem dışı eylemlerde bulunmak zorunda kalabiliyor. Başka unsurlar hataya sürükleyebiliyor. Bu çerçevede empati yapabilmek çok önemlidir. Ülkemizde ne yazık ki trafikte çok sayıda kavga yaşanıyor. Strese giren şoförler fiziki olarak birbirlerine zarar verme çabasına girerken, kimi zaman yaralayıcı bazı unsurlardan yardım alabiliyor. Kesinlikle bu tip durumlarda yapıcı bir tutum takınılması ve sakin kalınması gerekiyor. Eğer karşımızdaki kişi saldırgan bir tutum içindeyse camınızı kapatıp bekleyebilirsiniz. Bu size hiçbir şey kaybettirmez. Olası tehlikeli sonuçları önlemiş olur ve yaşantınıza kaldığın yerden devam edersiniz” dedi.

ÖZGÜVEN KAVGADAN UZA TUTUYOR

Aktunç, özellikle her gün trafiğe çıkmak zorunda kalan insanlara mutlaka spor yapmalarını önerdi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Gereksiz tartışmaların, zaten yoğun olan trafiği iyice kilitlemesi, açığa çıkan tartışma ve küfürleşmeler birçok insanı öfkelendirmektedir. Trafiğe sıklıkla çıkan vatandaşlarımızın haftada üç veya iki kez spor yapmalarını, özellikle Uzakdoğu sporlarına yönelmelerini tavsiye ederim. Bilindiği üzere Uzakdoğu kökenli sporlar insanın ruh halini önemli derecede etkilemekte ve stres unsurlarını en aşağıya indirgemektedir. Boks, kickboks tarzı sporlar insan vücudundaki gerilimi azaltıyor. Özgüven sahibi bu kişiler çoğu zaman kendilerini kontrol altına almayı başarmakta ve kavgadan uzak durmaktadır.