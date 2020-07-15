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Ahmet Şimşek Koleji
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15 Temmuz Şehitler Makamı ziyaretçi akınına uğradı: Göz yaşları sel oldu aktı


15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde çok sayıda kişi, Üsküdar Beylerbeyi’nde bulunan Şehitler Makamı’nı ziyaret etti. Ziyaret sırasında duygu dolu anlar yaşandı. Vatandaşlar burada şehitler için dua etti. Ziyarete gelenler o günü tekrar yaşadıklarını belirterek vatanın birlik ve beraberliğinin bölünmeyeceğini belirtti.

15 Temmuz Şehitler Makamını ziyaret eden Muzaffer Özer, “ Ben buraya o karanlık gecede şehit olan en yakın arkadaşım Onur Ensar Ayanoğlu için geldim. Vatanım milletim için geldim. O gece ev terlikleriyle geldim. Herkes aklını başına alsın, bu ülke bölünmez. Bu ülkeyi hainlere yedirmeyiz. Bizim kimsenin malında gözümüz yok, kimseninde bizim malımızda gözü olmasın. Bu ülke bölünmez, kimseye yedirmeyiz” diye konuştu.

📆 15 Temmuz 2020 Çarşamba 18:36   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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1 Başakşehir (A) 32 19 9 4 62 31 +31 66 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 32 17 11 4 71 37 +34 62
3 Sivasspor (X) 32 16 9 7 52 35 +17 57 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Beşiktaş 32 17 5 10 54 40 +14 56 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
5 Galatasaray 32 14 10 8 50 34 +16 52 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
6 Alanyaspor 32 14 9 9 57 35 +22 51 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
7 Fenerbahçe 32 14 8 10 55 43 +12 50
8 Gaziantep 32 10 12 10 46 48 -2 42
9 Antalyaspor 32 10 11 11 38 50 -12 41
10 Göztepe 32 10 9 13 40 45 -5 39
11 Kasımpaşa 32 11 6 15 48 54 -6 39
12 Gençlerbirliği 32 9 9 14 39 51 -12 36
13 Denizlispor 32 9 8 15 31 46 -15 35
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15 Yeni Malatyaspor 32 8 8 16 44 47 -3 32
16 Çaykur Rizespor 32 9 5 18 34 54 -20 32 2020-21 1. Lig
17 Kayserispor 32 8 8 16 39 69 -30 32
18 MKE Ankaragücü 32 6 11 15 30 55 -25 29

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