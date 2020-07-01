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Kadıköy Kitap Alanlar ve Eski Kitap Alım Satım


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📆 11 Temmuz 2020 Cumartesi 23:24   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir (A) 31 19 9 3 59 27 +32 66 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 31 17 11 3 70 35 +35 62
3 Sivasspor 31 15 9 7 50 34 +16 54 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Beşiktaş 31 16 5 10 53 40 +13 53 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
5 Galatasaray 31 14 10 7 50 33 +17 52 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
6 Alanyaspor 31 14 9 8 57 34 +23 51 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
7 Fenerbahçe 31 14 8 9 54 41 +13 50
8 Gaziantep 31 10 11 10 45 47 -2 41
9 Göztepe 32 10 9 13 40 45 -5 39
10 Antalyaspor 31 9 11 11 37 50 -13 38
11 Kasımpaşa 31 10 6 15 46 54 -8 36
12 Gençlerbirliği 32 9 9 14 39 51 -12 36
13 Yeni Malatyaspor 31 8 8 15 44 46 -2 32
14 Denizlispor 31 8 8 15 29 45 -16 32
15 Çaykur Rizespor 31 9 5 17 34 52 -18 32
16 Kayserispor 31 8 7 16 38 68 -30 31 2020-21 1. Lig
17 Konyaspor 31 6 12 13 26 43 -17 30
18 MKE Ankaragücü 31 5 11 15 29 55 -26 26

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