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Minibüslerde yine sosyal mesafesiz yolculuk


Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında yapılan tüm denetimlere rağmen minibüslerde sosyal mesafesiz bir şekilde yolcu taşımacılığı devam ediyor. Esenyurt’ta bir dolmuş minibüsünde 12 yerine 37 yolcu, bir işçi servisi minibüsünde ise 3 yolcu fazladan çıktı. Kaçmaya çalışan ve 11 fazla yolcu taşıdığı görülen başka bir minibüste kısa süreli kovalamaca sonucu durduruldu.

Minibüslerde yine sosyal mesafesiz yolculuk, 12 yerine 37 yolcu çıktı – Tıkla İzle

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Amirliği Ekipleri korona virüs ile mücadelede sosyal mesafesiz şekilde yasal sınırından fazla yolcu taşıyan toplu taşıma araçlarına yönelik uygulamalarına devam ediyor. Esenyurt’ta günün her saati uygulamalarını sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, minibüsleri durdurarak yolcu sayılarını kontrol etti. Doğan Araslı Bulvarı üzerinde uygulama yapan ekipler durdurdukları bir yolcu minibüsünde oturan yolcu sayısı 12 yerine ayaktaki yolcularla beraber 37 yolcu ile karşılaştı. Sürücüye 3 bin 150 lira para cezası kesildi. Ekiplerin yaptıkları denetimlerde bir işçi servisinde 3 kişi fazla taşındığı tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

Polisi görünce kaçmaya kalkıştı

Ekiplerin uygulamalarında polisi görünce kaçmaya kalkışan bir minibüs ise kısa süreli kovalamaca sonucu yakalandı. Ekiplerin denetiminde bu minibüste ise 11 yolcu fazla çıktı. Sürücüye hıfzıssıhha kanununa muhalefetten 3 bin 150 lira ve fazla yolcu taşımaktan 104 lira para cezası uygulandı. Öte yandan ekiplerin yaptığı denetimler drone ile havadan görüntülendi.

📆 09 Temmuz 2020 Perşembe 17:17   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir (A) 31 19 9 3 59 27 +32 66 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 31 17 11 3 70 35 +35 62
3 Sivasspor 31 15 9 7 50 34 +16 54 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Galatasaray 31 14 10 7 50 33 +17 52 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
5 Alanyaspor 31 14 9 8 57 34 +23 51 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
6 Fenerbahçe 31 14 8 9 54 41 +13 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
7 Beşiktaş 30 15 5 10 50 38 +12 50
8 Göztepe 31 10 9 12 39 42 -3 39
9 Gaziantep 30 9 11 10 42 46 -4 38
10 Antalyaspor 31 9 11 11 37 50 -13 38
11 Kasımpaşa 30 10 6 14 44 51 -7 36
12 Gençlerbirliği 31 8 9 14 36 50 -14 33
13 Yeni Malatyaspor 31 8 8 15 44 46 -2 32
14 Denizlispor 31 8 8 15 29 45 -16 32
15 Kayserispor 30 8 7 15 36 65 -29 31
16 Konyaspor 30 6 12 12 25 40 -15 30 2020-21 1. Lig
17 Çaykur Rizespor 30 8 5 17 31 50 -19 29
18 MKE Ankaragücü 31 5 11 15 29 55 -26 26

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