Maltepe’de suriyeli tek teker motosiklet magandalarına rekor para cezası

Maltepe’de motosikletleri ile tek teker üstünde seyahat ederek hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye atan Suriyeli motosiklet sürücüleri yakalandı. Suriyeli tek teker motosiklet magandalarına rekor para cezası kesildi.

34 MR 075 plakalı motosiklet sürücüsü A.M., 41 MA 1236 plakalı motosiklet sürücüsü İ.N. ve 41 AFF 233 plakalı motosiklet sürücüsü B.A. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekiplerince yakalandı. Yakalanan trafik magandalarına toplamda 8 bin 917 TL para cezası kesildi. Sivil Trafik ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında motosiklet sürücüleri A.M., İ.N. ve B.A. Türk Ceza Kanununun 179/2 ( Kara, Deniz Hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç (3) aydan iki (2) yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.) maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Kartal Şehit Selahattin Aslantepe Polis Merkez Amirliğine teslim edildi.