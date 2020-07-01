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Maltepe’de suriyeli tek teker motosiklet magandalarına rekor para cezası


Maltepe’de motosikletleri ile tek teker üstünde seyahat ederek hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye atan Suriyeli motosiklet sürücüleri yakalandı. Suriyeli tek teker motosiklet magandalarına rekor para cezası kesildi.

34 MR 075 plakalı motosiklet sürücüsü A.M., 41 MA 1236 plakalı motosiklet sürücüsü İ.N. ve 41 AFF 233 plakalı motosiklet sürücüsü B.A. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekiplerince yakalandı. Yakalanan trafik magandalarına toplamda 8 bin 917 TL para cezası kesildi. Sivil Trafik ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında motosiklet sürücüleri A.M., İ.N. ve B.A. Türk Ceza Kanununun 179/2 ( Kara, Deniz Hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç (3) aydan iki (2) yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.) maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Kartal Şehit Selahattin Aslantepe Polis Merkez Amirliğine teslim edildi.

📆 08 Temmuz 2020 Çarşamba 15:15   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir (A) 31 19 9 3 59 27 +32 66 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 30 17 10 3 68 33 +35 61
3 Sivasspor 30 15 9 6 50 33 +17 54 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Galatasaray 30 14 10 6 49 29 +20 52 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
5 Fenerbahçe 31 14 8 9 54 41 +13 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
6 Beşiktaş 30 15 5 10 50 38 +12 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
7 Alanyaspor 30 13 9 8 53 33 +20 48
8 Göztepe 30 10 8 12 37 40 -3 38
9 Gaziantep 30 9 11 10 42 46 -4 38
10 Antalyaspor 30 9 10 11 35 48 -13 37
11 Kasımpaşa 30 10 6 14 44 51 -7 36
12 Gençlerbirliği 31 8 9 14 36 50 -14 33
13 Denizlispor 31 8 8 15 29 45 -16 32
14 Kayserispor 30 8 7 15 36 65 -29 31
15 Konyaspor 30 6 12 12 25 40 -15 30
16 Yeni Malatyaspor 30 7 8 15 43 46 -3 29 2020-21 1. Lig
17 Çaykur Rizespor 30 8 5 17 31 50 -19 29
18 MKE Ankaragücü 30 5 10 15 27 53 -26 25

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