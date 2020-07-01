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Ahmet Şimşek Koleji
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Panelvan tipi araç devrilerek yan yattı: 3 yaralı


Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvan tipi araç devrilerek yan yattı. Kazada hafif şekilde yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, sürücü ise burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Sarıyer-Çayırbaşı Tüneline giden yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde etkili olan yağış sonrası Hacıosman Bayırı yolunda 34 KT 1044 plakalı panelvan tipi araçla seyir halinde olan Ferhat Yanık, virajı döndüğü esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan aracın devrilerek yan yatması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada aracın içerisinde M.M. ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Sürücü Yanık ise kazayı yara almadan atlattı.

Sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise kaza nedeniyle tek şeride düşen yolda yoğunluğun oluşmaması için çalışma yaptı. Çekici yardımıyla düzeltilen araç ardından emniyete otoparkına götürülürken, trafik polisi ise sürücü Yanık’a alkol muayenesi yaparak tutanak tuttu.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

📆 08 Temmuz 2020 Çarşamba 15:12   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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14 Kayserispor 30 8 7 15 36 65 -29 31
15 Konyaspor 30 6 12 12 25 40 -15 30
16 Yeni Malatyaspor 30 7 8 15 43 46 -3 29 2020-21 1. Lig
17 Çaykur Rizespor 30 8 5 17 31 50 -19 29
18 MKE Ankaragücü 30 5 10 15 27 53 -26 25

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