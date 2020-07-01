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Ahmet Şimşek Koleji
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Otoyolda seyreden motosiklet sürücüsü ata çarptı


Şile otoyolunda süratli bir şekilde seyreden motosiklet sürücüsü, aniden yola atlayan arabanın bağlı olduğu ata çarptı. Feci kaza kask kamerasına yansırken, atın telef olduğu sürücünün ise yaralı kurtulduğu öğrenildi.

Kaza, geçtiğimiz pazar günü öğle saatlerinde Şile otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otoyolunda süratli bir şekilde seyreden Serhat A.’nın önüne aniden arabaya bağlı at çıktı. Son anda atı fark eden genç sürücü frene bastı ancak çarpışmadan kurtulamadı. Kaza sonucu at telef olurken, genç sürücüsü ise yaralandı. Feci kaza ise kask kamerasına yansıdı.

Kazanın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü yaptıkları müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Sürücü kask kamerasına yansıyan o anları sosyal medyada paylaştı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

📆 08 Temmuz 2020 Çarşamba 14:32   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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14 Kayserispor 30 8 7 15 36 65 -29 31
15 Konyaspor 30 6 12 12 25 40 -15 30
16 Yeni Malatyaspor 30 7 8 15 43 46 -3 29 2020-21 1. Lig
17 Çaykur Rizespor 30 8 5 17 31 50 -19 29
18 MKE Ankaragücü 30 5 10 15 27 53 -26 25

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