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Ahmet Şimşek Koleji
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Hafif ticari aracın çarptığı otomobil yola savruldu


Çekmeköy’de hafif ticari aracın çarptığı otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerinin ısrarına rağmen hastaneye gitmeyerek aracının başından ayrılmadı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Çekmeköy’de Paşaköy mevki’inde meydana geldi. Ümraniye istikametine giderken kavşaktan dönmek isteyen Hikmet Akbay idaresindeki 61 BF 601 plakalı otomobile aynı istikamette giden Zeki Adıgüzel yönetimindeki 34 RJL 06 plakalı hafif ticari araç arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle inşaat ekipmanları yola savrularak devrilen otomobilde inşaat işçisi Hikmet Akbay ve arkadaşı araçta sıkıştı. Çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla yaralılar araçtan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve acil servis ekipleri geldi. Acil servis ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek çevredeki Hastaneye kaldırdı. Hafif yaralanan inşaat işçisi Hikmet Akbay Hastaneye gitmeyerek aracının başından bir an olsun ayrılmadı. Kazada ölen olmazken iki kişi yaralandı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

İş çıkışı kaza yaptığı otomobilinin başından ayrılmayan Hikmet Akbay, “Ben kavşaktan dönüyordum arkadaş geldi çarptı bana. Yolumda gidiyordum dönüş yapacaktım. Yandan çarptı bana işten çıkmıştım” diye konuştu.

📆 08 Temmuz 2020 Çarşamba 14:23   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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17 Çaykur Rizespor 30 8 5 17 31 50 -19 29
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