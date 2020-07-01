Korona virüsle kol kola!

Türkiye’de yaklaşık 3 aydır yasak olan toplu organizasyonlar yeni normalleşme süreci ile birlikte belirli şartlara uyularak tekrar yapılabilir hale geldi. 1 Temmuz itibari ile artık vatandaşlar düğün yapabilecek ancak düğünlerde halay çekmek ve takı töreni düzenlemek gibi vatandaşların iç içe olabileceği durumlara müsaade edilmeyecekti.
Arnavutköy’de düzenlenen bir düğünde onlarca vatandaşın bir araya gelerek halay çektiği anlar görüntülendi. Görenleri şoke eden düğünde, düğüne katılan vatandaşlar ne sosyal mesafe dinledi ne de maske taktı. Adeta korona virüs ile kol kola oynayan vatandaşlar bir cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Başakşehir (X)
|30
|18
|9
|3
|57
|27
|+30
|63
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Trabzonspor[a]
|30
|17
|10
|3
|68
|33
|+35
|61
|3
|Sivasspor
|30
|15
|9
|6
|50
|33
|+17
|54
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|4
|Galatasaray
|30
|14
|10
|6
|49
|29
|+20
|52
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
|5
|Beşiktaş
|30
|15
|5
|10
|50
|38
|+12
|50
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
|6
|Fenerbahçe
|30
|14
|7
|9
|53
|40
|+13
|49
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
|7
|Alanyaspor
|30
|13
|9
|8
|53
|33
|+20
|48
|8
|Göztepe
|30
|10
|8
|12
|37
|40
|-3
|38
|9
|Gaziantep
|30
|9
|11
|10
|42
|46
|-4
|38
|10
|Antalyaspor
|30
|9
|10
|11
|35
|48
|-13
|37
|11
|Kasımpaşa
|30
|10
|6
|14
|44
|51
|-7
|36
|12
|Gençlerbirliği
|30
|8
|8
|14
|35
|49
|-14
|32
|13
|Denizlispor
|30
|8
|8
|14
|29
|43
|-14
|32
|14
|Kayserispor
|30
|8
|7
|15
|36
|65
|-29
|31
|15
|Konyaspor
|30
|6
|12
|12
|25
|40
|-15
|30
|16
|Yeni Malatyaspor
|30
|7
|8
|15
|43
|46
|-3
|29
|2020-21 1. Lig
|17
|Çaykur Rizespor
|30
|8
|5
|17
|31
|50
|-19
|29
|18
|MKE Ankaragücü
|30
|5
|10
|15
|27
|53
|-26
|25
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