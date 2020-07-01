Arkadaşlarıyla tartışan yabancı uyruklu şahıs, 5 katlı binadan düştü

Arkadaşlarıyla tartışan yabancı uyruklu bir şahıs, bilinmeyen bir nedenle 5 katlı binadan düşerek yaralandı.

Esenyut İstiklal Mahellesi Pera Sokakta bulunan 5 katlı binanın çatı katında ikamet eden Nijarya uyruklu arkadaş grubu iddiaya göre, alkolün etkisiyle tartışmaya başladı. Tartışma sonucunda Ige Tope isimli şahıs, bilinmeyen bir nedenle aşağıya düşerek yaralandı. Düştüğünü gören apartman sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralı şahsı hastaneye kaldırdı. Arkadaş gurubu olay yerinde sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.