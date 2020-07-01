Gazete Kadıköy Yazı İşleri Müdürü hakkında şok suç duyurusu!..

Kadıköy Belediyesi’nin yayın organı Gazete Kadıköy’ün Yazı İşleri Müdürünün hakaret içerikli sosyal medya paylaşımına suç duyurusunda bulunuldu.

Kadıköy Belediyesi’nin yayın organı “Gazete Kadıköy” ün Yazı İşleri Müdürü Semra Ç.’nin twitter hesabından “Bayrakları bayrak yapan velev ki ibnelerdir!” sözlerini yayımladığı iddiasıyla Anadolu Cumhuriyet Savcılığı’na, Ak Parti Kadıköy İlçe Başkanı Av. Aydoğan Ahıakan suç duyurusunda bulundu.

AK Parti Kadıköy İlçe Başkanı Av. Aydoğan Ahıakan yaptığı açıklamada; “Şanlı Bayrağımıza ve Şehitlerimizin Aziz hatıralarına hakareti sebebiyle CHP’li Kadıköy Belediyesi’nin Yayın organı GAZETE KADIKÖY’ün Yazı İşleri Müdürü S. Ç. hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına Suç duyurusunda bulunduk.

Bu kör zihniyetle Mücadelemize devam ediyoruz!

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır!

Kadıköy Belediyesi Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın Belediye yayın organı Gazete Kadıköy Yazı İşleri Müdürü S. Ç. ülkemizin milli ve manevi değerlerine hakaret etmiş. Bu zihniyetle mücadelemiz devam edecek!

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır!” dedi.

İşte o sosyal medya paylaşımı;

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