MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Sivil Toplum, Toplum » 2 hırsız park halindeki motosikleti çaldı
2 hırsız park halindeki motosikleti çaldı


Üsküdar’da bir apartman önünde park halinde olan motosiklet, sahibi misafirlikteyken henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişi tarafından çalındı. Motosikletin çalınma anı apartmanın güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Hırsızlık olayı geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde Üsküdar’da Selamiali Mahallesi’nde yaşandı. Ardıl Öztavlı’ya ait motosiklet, henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişi tarafından çalındı. Misafirlikten çıktığında motosikletinin yerinde olmadığını gören Öztavlı, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis incelediği güvenlik kamerası kayıtlarından bir şüphelinin çevreyi gözetlediğini, diğer şüphelinin de motosikleti sürükleyerek, götürdüğünü tespit etti. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bir bölgede bir hırsız çetesi oluşmuş

Misafirlikteyken motosikletli çalınan Ardıl Öztavlı, “Motorsikletim 28 Haziran’da sabaha karşı saat 04.00 sıralarında bulunduğumuz noktada kimliği belirsiz 2 kişi tarafından çalınıyor. Kendi motosikletleriyle gelerek kilidi kırarak, iterek çevreden dolanarak ilerliyorlar. Aynı şahıslar gün içerisinde farklı yerlerden de motosiklet çalmışlar. Bu bölgede çete olduğunu düşündüğümüz bir grup tarafından çok fazla motosiklet hırsızlığı yaşanıyor. Motosikletimin çalınmasıyla 55 bin TL civarında bir maddi kaybımız oldu. Fazladan kilitlerle güvenlik tedbirleri almamıza rağmen hırsızlara gerçekten hırsızlara kilit dayanmıyormuş” diye konuştu.

Hırsızlık anı kamerada

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, İki kişi motosikletiyle olay yerine geliyor. Şahıslardan biri gözetleme yaparken diğeri motosikletin kilitlerini kırdıktan sonra iteleyerek hızla olay yerinden uzaklaşıyor.

📆 30 Haziran 2020 Salı 12:29   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 29 17 9 3 55 27 +28 60 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 29 16 10 3 65 32 +33 58
3 Sivasspor 29 15 8 6 50 33 +17 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Galatasaray 29 14 10 5 48 26 +22 52 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
5 Beşiktaş 29 15 5 9 49 35 +14 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
6 Fenerbahçe 29 13 7 9 51 39 +12 46 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
7 Alanyaspor 29 12 9 8 49 32 +17 45
8 Göztepe 29 10 8 11 36 38 -2 38
9 Antalyaspor 29 9 10 10 35 46 -11 37
10 Gaziantep 29 8 11 10 41 46 -5 35
11 Kasımpaşa 29 10 5 14 44 51 -7 35
12 Denizlispor 29 8 8 13 29 42 -13 32
13 Gençlerbirliği 29 8 7 14 35 49 -14 31
14 Çaykur Rizespor 29 8 5 16 31 49 -18 29
15 Yeni Malatyaspor 29 7 7 15 43 46 -3 28
16 Kayserispor 29 7 7 15 33 64 -31 28 2020-21 1.Lig
17 Konyaspor 29 5 12 12 24 40 -16 27
18 MKE Ankaragücü 29 5 10 14 26 49 -23 25

BAĞLANTILAR