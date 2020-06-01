İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı!

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Marmara bölgesi için kuvvetli sağanak yağmur uyarısında bulundu. Yapılan uyarıda, “Yağışların öğle saatlerinden sonra Kırklareli,”olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Başakşehir
|28
|17
|8
|3
|54
|26
|+28
|59
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Trabzonspor[a]
|28
|16
|9
|3
|64
|31
|+33
|57
|3
|Sivasspor
|28
|15
|8
|5
|50
|31
|+19
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|4
|Galatasaray
|28
|14
|9
|5
|47
|25
|+22
|51
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
|5
|Beşiktaş
|28
|14
|5
|9
|46
|35
|+11
|47
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
|6
|Alanyaspor
|28
|12
|8
|8
|46
|29
|+17
|44
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
|7
|Fenerbahçe
|28
|12
|7
|9
|48
|37
|+11
|43
|8
|Göztepe
|28
|10
|7
|11
|33
|35
|-2
|37
|9
|Antalyaspor
|28
|9
|9
|10
|34
|45
|-11
|36
|10
|Gaziantep
|28
|8
|10
|10
|40
|45
|-5
|34
|11
|Kasımpaşa
|28
|9
|5
|14
|42
|51
|-9
|32
|12
|Gençlerbirliği
|28
|8
|7
|13
|35
|47
|-12
|31
|13
|Denizlispor
|28
|8
|7
|13
|27
|40
|-13
|31
|14
|Yeni Malatyaspor
|28
|7
|7
|14
|41
|43
|-2
|28
|15
|Çaykur Rizespor
|28
|8
|4
|16
|29
|47
|-18
|28
|16
|Konyaspor
|28
|5
|12
|11
|24
|37
|-13
|27
|2020-21 1.Lig
|17
|Kayserispor
|28
|6
|7
|15
|31
|64
|-33
|25
|18
|MKE Ankaragücü
|28
|5
|9
|14
|25
|48
|-23
|24
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