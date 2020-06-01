İstanbul’da korkutan hortum!

İstanbul’da hortum! – Tıkla İzle
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün şiddetli yağmur konusunda dün uyardığı İstanbul’da özellikle boğaz çevresinde bulunan ilçelerde sağanak yağmur etkili olmaya başladı. Sağanak yağmur öncesinde Büyükçekmece İlçesi’nde hortum meydana geldi. Meydana gelen hortum bölgede bulunan vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından saniye kaydedildi.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Başakşehir
|28
|17
|8
|3
|54
|26
|+28
|59
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Trabzonspor[a]
|28
|16
|9
|3
|64
|31
|+33
|57
|3
|Sivasspor
|28
|15
|8
|5
|50
|31
|+19
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|4
|Galatasaray
|28
|14
|9
|5
|47
|25
|+22
|51
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
|5
|Beşiktaş
|28
|14
|5
|9
|46
|35
|+11
|47
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
|6
|Alanyaspor
|28
|12
|8
|8
|46
|29
|+17
|44
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
|7
|Fenerbahçe
|28
|12
|7
|9
|48
|37
|+11
|43
|8
|Göztepe
|28
|10
|7
|11
|33
|35
|-2
|37
|9
|Antalyaspor
|28
|9
|9
|10
|34
|45
|-11
|36
|10
|Gaziantep
|28
|8
|10
|10
|40
|45
|-5
|34
|11
|Kasımpaşa
|28
|9
|5
|14
|42
|51
|-9
|32
|12
|Gençlerbirliği
|28
|8
|7
|13
|35
|47
|-12
|31
|13
|Denizlispor
|28
|8
|7
|13
|27
|40
|-13
|31
|14
|Yeni Malatyaspor
|28
|7
|7
|14
|41
|43
|-2
|28
|15
|Çaykur Rizespor
|28
|8
|4
|16
|29
|47
|-18
|28
|16
|Konyaspor
|28
|5
|12
|11
|24
|37
|-13
|27
|2020-21 1.Lig
|17
|Kayserispor
|28
|6
|7
|15
|31
|64
|-33
|25
|18
|MKE Ankaragücü
|28
|5
|9
|14
|25
|48
|-23
|24
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