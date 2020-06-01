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İstanbul’da korkutan hortum!


Büyükçekmece ilçesinde şiddetli yağmur öncesinde hortum meydana geldi. Hortum cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

İstanbul’da hortum! – Tıkla İzle

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün şiddetli yağmur konusunda dün uyardığı İstanbul’da özellikle boğaz çevresinde bulunan ilçelerde sağanak yağmur etkili olmaya başladı. Sağanak yağmur öncesinde Büyükçekmece İlçesi’nde hortum meydana geldi. Meydana gelen hortum bölgede bulunan vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından saniye kaydedildi.

📆 23 Haziran 2020 Salı 15:55   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 28 17 8 3 54 26 +28 59 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 28 16 9 3 64 31 +33 57
3 Sivasspor 28 15 8 5 50 31 +19 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Galatasaray 28 14 9 5 47 25 +22 51 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
5 Beşiktaş 28 14 5 9 46 35 +11 47 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
6 Alanyaspor 28 12 8 8 46 29 +17 44 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
7 Fenerbahçe 28 12 7 9 48 37 +11 43
8 Göztepe 28 10 7 11 33 35 -2 37
9 Antalyaspor 28 9 9 10 34 45 -11 36
10 Gaziantep 28 8 10 10 40 45 -5 34
11 Kasımpaşa 28 9 5 14 42 51 -9 32
12 Gençlerbirliği 28 8 7 13 35 47 -12 31
13 Denizlispor 28 8 7 13 27 40 -13 31
14 Yeni Malatyaspor 28 7 7 14 41 43 -2 28
15 Çaykur Rizespor 28 8 4 16 29 47 -18 28
16 Konyaspor 28 5 12 11 24 37 -13 27 2020-21 1.Lig
17 Kayserispor 28 6 7 15 31 64 -33 25
18 MKE Ankaragücü 28 5 9 14 25 48 -23 24

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