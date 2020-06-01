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Çocuğuyla yemek yiyen bir kadının cep telefonunu çaldı!


Üsküdar’da bir restoran önünde bekleyen şahıs, eşi ve çocuğuyla yemek yiyen bir kadının cep telefonunu güpegündüz akıl almaz bir yöntemle çalarak kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Çocuğuna yemek yediren Annenin telefonunun çalınması kamerada – Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz hafta Üsküdar’da bulunan bir restoranda öğlen saatlerinde meydana geldi.

Restoranda önünde elinde eldiven ve ağzında maske takılı olan bir şahıs arkası dönük bir şekilde restoranın önünde bekledi. Restoranın önünde bulunan masada kocası ve çocuğuyla yemek yiyen bayan şahsın telefonunu gözüne kestiren şahıs annenin çocuğuna yemek yedirmesini fırsat bilerek, annenin oturduğu bölüme geri geri yürüyerek yaklaşan şahıs el çabukluğuyla annenin telefonunu alarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polis ekipleri güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

📆 23 Haziran 2020 Salı 12:11   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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4 Galatasaray 28 14 9 5 47 25 +22 51 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
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6 Alanyaspor 28 12 8 8 46 29 +17 44 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
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8 Göztepe 28 10 7 11 33 35 -2 37
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15 Çaykur Rizespor 28 8 4 16 29 47 -18 28
16 Konyaspor 28 5 12 11 24 37 -13 27 2020-21 1.Lig
17 Kayserispor 28 6 7 15 31 64 -33 25
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