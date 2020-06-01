Çocuğuyla yemek yiyen bir kadının cep telefonunu çaldı!

Çocuğuna yemek yediren Annenin telefonunun çalınması kamerada – Tıkla İzle
Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz hafta Üsküdar’da bulunan bir restoranda öğlen saatlerinde meydana geldi.
Restoranda önünde elinde eldiven ve ağzında maske takılı olan bir şahıs arkası dönük bir şekilde restoranın önünde bekledi. Restoranın önünde bulunan masada kocası ve çocuğuyla yemek yiyen bayan şahsın telefonunu gözüne kestiren şahıs annenin çocuğuna yemek yedirmesini fırsat bilerek, annenin oturduğu bölüme geri geri yürüyerek yaklaşan şahıs el çabukluğuyla annenin telefonunu alarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polis ekipleri güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Başakşehir
|28
|17
|8
|3
|54
|26
|+28
|59
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Trabzonspor[a]
|28
|16
|9
|3
|64
|31
|+33
|57
|3
|Sivasspor
|28
|15
|8
|5
|50
|31
|+19
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|4
|Galatasaray
|28
|14
|9
|5
|47
|25
|+22
|51
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
|5
|Beşiktaş
|28
|14
|5
|9
|46
|35
|+11
|47
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
|6
|Alanyaspor
|28
|12
|8
|8
|46
|29
|+17
|44
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
|7
|Fenerbahçe
|28
|12
|7
|9
|48
|37
|+11
|43
|8
|Göztepe
|28
|10
|7
|11
|33
|35
|-2
|37
|9
|Antalyaspor
|28
|9
|9
|10
|34
|45
|-11
|36
|10
|Gaziantep
|28
|8
|10
|10
|40
|45
|-5
|34
|11
|Kasımpaşa
|28
|9
|5
|14
|42
|51
|-9
|32
|12
|Gençlerbirliği
|28
|8
|7
|13
|35
|47
|-12
|31
|13
|Denizlispor
|28
|8
|7
|13
|27
|40
|-13
|31
|14
|Yeni Malatyaspor
|28
|7
|7
|14
|41
|43
|-2
|28
|15
|Çaykur Rizespor
|28
|8
|4
|16
|29
|47
|-18
|28
|16
|Konyaspor
|28
|5
|12
|11
|24
|37
|-13
|27
|2020-21 1.Lig
|17
|Kayserispor
|28
|6
|7
|15
|31
|64
|-33
|25
|18
|MKE Ankaragücü
|28
|5
|9
|14
|25
|48
|-23
|24
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