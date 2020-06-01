Para cezası yiyen bir vatandaş şoke oldu

Korona virüs tedbirleri kapsamında açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmesi ile birlikte Bağcılar Belediyesi ilçenin en yoğun ve işlek noktalarında maske denetimi gerçekleştirdi. Polis ve Zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerde maske takmayan 2 kişiye idari para cezası uygulanırken, ceza yiyen bir vatandaş şoke oldu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul Valiliği ve İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan kararla İstanbul’da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmişti. Kararın açıklanmasının ardından kontrolleri artıran Bağcılar Belediyesi de ilçenin en yoğun ve işlek noktalarında maske denetimleri gerçekleştirdi. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bağcılar Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği denetimlerde maske kuralına uyulmadığı kontrol edildi. Zabıtalar maske takmayan ve sosyal mesafeye uymayan vatandaşları uyarırken polis ekipleri de kurallara riayet etmeyen 2 kişiye idari para cezası uyguladı.

Yapılan denetimler esnasında sokakta maske takmayan bir kişi polis ekipleri tarafından tespit edilerek ceza işlemi uygulandı. Maske takmadığı için ceza kesilen vatandaşlar ise ilk önce şoka girdi. Daha sonra cezaya itiraz eden vatandaş ceza yemekten kurtulamadı. Denetimlerin sürdüğü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade meydanında başka bir vatandaşın da maske takmadığı görüldü. Polis ekipleri tarafından ceza işlemi uygulanacağı esnasında ise kendisini görüntülen kameramanlardan kaçmaya çalıştı. Yapılan denetimler de 2 kişiye idari para cezası uygulandı.

Denetimlerin bu süreçte devam edeceği öğrenildi.