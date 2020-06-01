Süper Ligde Kasımpaşa Fenerbahçe’yi 2-0 yendi

Süper Lig’in 28.hafta karşılaşmasında Kasımpaşa Fenerbahçe ile karşılaştı. Kasımpaşa Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Kasımpaşa Fenerbahçe maçı geniş özeti ve golleri izle…

Süper Lig’in 28. haftasında Kasımpaşa, evinde Fenerbahçe’yi konuk etti. Mücadele, Kasımpaşa’nın 2-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar

17. dakikada Thiam’ın pas hatasında topu kapan Rodriguez, ceza alanı içine koşu yapan Ozan’ı düşündü. Ancak kaleci Ramazan doğru zamanlama yaparak araya girdi ve topun sahibi oldu.

22. dakikada Ferdi Kadıoğlu’nun pasında ceza alanı içinde topla buluşan Vedat Muriqi’nin sol ayağıyla bekletmeden çektiği şut, yandan auta çıktı.

28. dakikada ceza alanına sarkan Hasan Ali’nin sert şutu kaleci Ramazan’dan döndü. Dönen topun tekrar sahibi olan Hasan Ali bu kez pasını Deniz’e çıkardı. Deniz’in sert şutu ise üstten auta çıktı.

30. dakikada Tolga Ciğerci’nin uzun pasında ceza alanı içinde topla buluşan Deniz Türüç’ün şutunu, kaleci Ramazan çeldi.

33. dakikada Hadergjonaj’in sağ kanattan açığı ortaya Hajradinovic kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Altay, topu kornere çeldi.

36. dakikada, sol kanttan gelişen Fenerbahçe atağında Rodriguez’in pasında penaltı noktasında topla buluşan Ozan’ın şutu, direkten oyun alanına geri döndü.

45+1. dakikada Haddadi’nin pasıyla ceza alanı içinde buluşan Aytaç, önce topu düzeltti. Aytaç’ın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇI ÖZETİ VE GOLLERİ İZLE

İkinci yarı

55. dakikada gelişen Kasımpaşa kontratağında Hajradinovic pasında ceza alanı içine sarkan Thiam, şık bir çalımla Gustavo’yu ekarte ederek yaptığı vuruşta, topu filelerle buluşturdu. 1-0

73. dakikada Mehmet Ekici’nin kullandığı serbest vuruş, az farkla üstten auta çıktı.

78. dakikada sol çaprazdan ceza alanı içine giren Mehmet Ekici’nin şutunu Ramazan son anda çeldi. Dönen topu Kasımpaşa savunması uzaklaştırdı.

78. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Yusuf Erdoğan’ın şutunda Hasan Ali’nin eline çarpan top sonucu hakem Fırat Aydınus, penaltı kararı verdi. Ancak VAR’da pozisyonu izleyen Aydınus, kararı iptal etti.

88. dakikada sağ taraftan Deniz’in içeri çevirdiği topa kale önünde Mevlüt’ün yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Hakem Fırat Aydınus, VAR’ın uyarısıyla pozisyonun başlangıcında Zajc’ın topa elle müdahale ettiğini tespit ederek, golü iptal etti.

90+3. dakikada Altay’ın pas hatasında Aytaç topun sahibi oldu. Aytaç’ın pasında ceza alanı içinde topla buluşan Yusuf Erdoğan, şık bir aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0

90+5. dakikada Vedat Muriqi’nin ceza alanı dışında çektiği sert şutu Ramazan kornere çeldi.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Sarlija, Yassine Meriah, Haddaidi, Aytaç, Tirpan, Quaresma (Yusuf Erdoğan dk. 63), Mame Thiam (Ndongala dk.89 ?), Hajradinovic (Pavelka dk. 63), Koita (Gohou dk.77)

Yedekler: Fatih, Fernandes, Doğucan, Tarkan Serbest, Anıl Koç, Ndongala, İlhan Depe

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Gustavo, Falette, Hasan Ali, Ozan (Mehmet Ekici dk. 64) Tolga (Jailson dk. 90 ?), Deniz, Rodrigues (Zajc dk. 64), Ferdi (Mevlüt dk. 85 ?), Muriqi

Yedekler: Harun, Murat Sağlam, Gürkan Başkan, Ömer Faruk, Jailson, Tolgay, Allahyar

Teknik Sorumlu: Tahir Karapınar

Goller: Thiam (dk. 55), Yusuf Erdoğan (90+3) (Kasımpaşa)

Sarı Kartlar: Meriah, Tirpan, Pavelka, Gohou (Kasımpaşa)

Kasımpaşa, 8 yıl sonra Fenerbahçe’yi mağlup etti

Kasımpaşa, Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe’yi 2-0 mağlup ederek, ligde 8 sene sonra sarı-lacivertlilere karşı galibiyet almış oldu.

Kasımpaşa, Fenerbahçe’ye karşı olan galibiyet hasretini bitirdi. Lacivert-beyazlılar, Süper Lig’in 28. haftasında sahasında oynadığı Fenerbahçe’yi Mame Thiam ve Yusuf Erdoğan’ın golleriyle 2-0 mağlup ederek, puanını 32’ye yükseltmiş oldu. Fenerbahçe’ye karşı son galibiyetini 29 Eylül 2012’de 2-0’lık skorla alan Kasımpaşa’nın söz konusu tarihten sonra sarı-lacivertlilere karşı galibiyeti bulunmuyordu. Lacivert-beyazlılar, alınan 3 puan ile 8 yıllık galibiyet hasretine noktayı koymuş oldu.

Fenerbahçe üst üste 2. kez kaybetti

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nda Trabzonspor’a kaybetmesinin ardından Süper Lig’de Kasımpaşa’ya da kaybederek üst üste 2. mağlubiyetini aldı.

Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşan Fenerbahçe rakibine 2-0 mağlup oldu. Geçtiğimiz salı günü Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final 2. maçında evinde Trabzonspor’a 3-1 kaybederek kupaya veda eden sarı-lacivertliler, ligde de alınan Kasımpaşa yenilgisinin ardından üst üste 2. maçını kaybetti.

Fenerbahçe yönetiminden Aydınus’a tepki

Fenerbahçeli yöneticiler Selahattin Baki, Burak Kızılhan ve Sertaç Komşuoğlu, maçın hakemi Fırat Aydınus’a tepki gösterdi.

Süper Lig’de Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın 90. dakikasında Fenerbahçeli yöneticiler Selahattin baki, Burak Kızılhan ve Sertaç Komşuoğlu, müsabakanın hakemi Fırat Aydınus’a Mevlüt Erdinç’in attığı golün iptal olmasından dolayı tepki gösterdi. Yöneticiler Aydınus’a “VAR’ı kontrol et” şeklinde tepki gösterirken, tribünde yer alan sarı-lacivertlilerin kaptanı Emre Belözoğlu’da Fırat Aydınus’a tepki verdi.

Fenerbahçe’den 2 değişiklik

Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısına kupadaki Trabzonspor maçına göre 2 değişiklik yaparak sahaya çıktı.

Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşan Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan Serdar Aziz kadroda yer almazken, Miha Zajc yedek kulübesine çekildi. Sarı-lacivertliler, Kasımpaşa karşısına kalede Altay Bayındır ile çıkarken, savunma dörtlüsünü Nabil Dirar, Simon Falette, Luiz Gustavo ve Hasan Ali Kaldırım’dan kurdu. Orta sahada Ozan Tufan ve Tolga Ciğerci ikilisi yer alırken, hücumun kanatlarında Deniz Türüç ve Garry Rodrigues forma giydi. Sarı-lacivertlilerde forvet arkasında Ferdi Kadıoğlu oynarken, santrforda ise Vedat Muriqi forma giyecek.

Ozan Tufan kadroya döndü

Fenerbahçe’de kırmızı kart cezası biten Ozan Tufan, Kasımpaşa karşısında formasına kavuştu.

Süper Lig’de geçtiğimiz hafta Kayserispor maçında direkt kırmızı kart görerek oyundan atılan Ozan Tufan, Ziraat Türkiye Yarı Final 2. maçında Trabzonspor mücadelesinde forma giyememişti. Tufan, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 2 maç men cezası almış daha sonra ceza 1 maça düşürülmüştü. 25 yaşındaki futbolcu Trabzonspor maçında cezasını tamamlayarak Teknik Sorumlu Tahir Karapınar tarafından Kasımpaşa karşısında ilk 11’de şans verildi.

Gustavo stoperde, Jailson kulübede

Fenerbahçe’de Teknik Sorumlu Tahir Karapınar, Serdar Aziz’in sakatlığı sonrasında Kasımpaşa karşısında savunmada Luiz Gustavo’ya görev verdi.

Süper Lig’in 28.haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de savunmada Luiz Gustavo görev aldı. Serdar Aziz’in sakatlığı sonrası oluşan boşlukta daha önce Marsilya’da da savunmada görev yapan Gustavo, Simon Falette ile savunma ikilisini oluşturacak. Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan Trabzonspor karşılaşmasında Serdar Aziz’in sakatlığı sonrası savunmada görev yapan Jailson ise Kasımpaşa karşısına yedek kulübesinde başladı.