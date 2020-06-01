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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Sivil Toplum, Toplum » Fırında çalışan 2 usta kürek ve tahtayla birbirine girdi
Fırında çalışan 2 usta kürek ve tahtayla birbirine girdi


Fırıncıda çalışan 2 ustanın henüz bilinmeyen bir nedenle birbirlerine kürek ve tahtayla vurarak ettikleri kavga güvenlik kameralarına yansıdı. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Şişli İzzetpaşa Mahallesi’nde geçtiğimiz Şubat ayında meydana gelen olayda bir fırıncıda çalışan iki usta, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine ustalardan biri diğerine tokat attı. Bunun üzerine tokat yiyen usta elindeki kürekle hamle yaptı. Bunu gören tokatçı usta da eline geçirdiği tahtayla kürekli ustayı kovalamaya başladı. Yaşanan kavga güvenlik kameralarına yansırken, tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

📆 11 Haziran 2020 Perşembe 17:16   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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