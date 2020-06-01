MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » Patlatılan şüpheli çantanın içi boş çıktı
Patlatılan şüpheli çantanın içi boş çıktı


Kaldırıma bırakılmış şüpheli bir çanta paniğe neden oldu. Olay yerine gelen uzman tarafından patlatılan çantanın içi boş çıktı.

Olay bugün saat 15.30 sıralarında Beyoğlu Karaköy Bankalar Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırımda bırakılmış çantayı fark eden vatandaşlar durumdan şüphelenerek polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgeyi güvenlik çemberine alarak yolu trafiğe kapattı. Ardından olay yerine bomba imha uzmanı istendi. Kısa sürede caddeye gelen uzman, özel kıyafetlerini giyerek çantanın yanına gitti. Çevre güvenliği tamamen alındıktan sonra, kaldırım üzerine bırakılan çanta, bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle patlatıldı. “James Bond” olarak bilinen evrak çantasının içi boş çıktı.

Öte yandan, bombanın patlatıldığı anlarda ve öncesinde vatandaşlar olan biteni merakla gözlerle izledi. Çantanın patlatılmasıyla birlikte cadde tekrar trafiğe açıldı.

📆 10 Haziran 2020 Çarşamba 17:12   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor[a] 26 15 8 3 59 28 +31 53
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

BAĞLANTILAR