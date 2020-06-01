Dünya Çevre Günü’nde Kadıköy’de Atıksız Dükkan Açıldı

Kadıköy Belediyesi’nin başlattığı ‘Atıksız Yaşam Hareketi’, kadın kooperatifleri başta olmak üzere yerel üreticinin ürünlerinin yer aldığı, Türkiye’nin ilk ve tek yerel yönetim uygulaması atıksız yaşam “Dükkan”ının açılışı ile başladı. 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde Feneryolu Atık Yaşam Pazarı’nda açılan Dükkan’da uzun ömürlü, ambalajsız, ekolojik ürünler yer alıyor. Geri dönüştürülebilir, uzun ömürlü eşyaların da yer aldığı “Dükkan”da, ürünler cam kavanoz, bez torba ve evden getirilecek kaplara konarak satılıyor.

Kadıköy Belediyesi’nin Atıksız Yaşam Hareketi’ni destekleyen; tek kullanımlık ürünler yerine uzun ömürlü, sürdürülebilir ve ekolojik ürünlere erişim imkanı sunan, tüketiciyle yerel ürün ve üreticiyi buluşturan Türkiye’nin ilk ve tek yerel yönetim uygulaması ‘Dükkan’, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde, Feneryolu Atık Yaşam Pazarı’nda açıldı. “Dükkan”ın ilk gününde Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da dükkanı gezerek, Anadolu’nun farklı noktalarındaki üreticilerden gelen ürünleri inceledi ve ilk satışı kendisi yaptı.

Tüketim alışkanlıklarını değiştirmek ve geri dönüşüm konusunda farkındalık yaratmak için Kadıköy’de Atık Yaşam Hareketi başlattıklarını ifade eden Şerdil Dara Odabaşı “Atık Yaşam Hareketinin ilk adımını atıksız Dükkan ile başlatıyoruz. Bu “Dükkan” her zaman alışveriş yaptığımız dükkanlardan farklı olacak. Dükkanda bulunan ekolojik ürünlerin çoğu ambalajsız ya da depozitolu olarak satılacak, üreticiden doğrudan tüketiciye ulaşacak. Ayrıca alışveriş yaparken de atık çıkmamasını hedefliyoruz. Ürünler bez torba, cam kavanoz ya da evden getirilecek kaplarda tartılarak satılacak. Bunun gibi bir sürü küçük ama bir araya geldiğinde büyük sonuçlara neden olacak adımları birlikte atacağız.” diye konuştu. Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı, Dükkan’ın ardından, Atıksız Yaşam Hareketinin ikinci ayağı olan Mobil Atık Getirme aracını da gezdi.

GIDADAN EKOLOJİK KİŞİSEL BAKIM VE SAĞLIK ÜRÜNLERİNE…

Toprağa, havaya, suya sahip çıkmak için, yerel tohumlardan, sürdürülebilir, sağlıklı gıdaları mevsiminde temin etmek amacıyla açılan Dükkan’da sadece gıda değil, zehirli kimyasallardan uzak olan temizlik ürünleri, doğal ham maddeden, uzun ömürlü ve ekolojik alternatif ürünler de yer alıyor. Dükkanda bulunan bazı ürünler şöyle:

Gıda Ürünleri (ceviz, kahve, nohut, fasulye, bulgur çeşitleri, pirinç vb.)

Mutfak Ürünleri (meyve- sebze filesi, gıda bonesi, lif kabağı bulaşık süngeri vb.)

Temizlik Ürünleri (sabun cevizi, arap sabunu, çamaşır suyu tozu, organik asitli banyo temizleyici vb.)

Günlük Yaşam ve Seyahat Ürünleri (matara, çelik bardak, bal mumu, katlanır çatal kaşık, sefer tası vb.)

Kişisel Bakım ve Sağlık Ürünleri (tarak, sabun, ipek kese, metal jilet, keten kese vb.)

Evcil Hayvan Ürünleri (köpek tuvalet poşeti)



KADIN EMEĞİ RAFLARDA

Atıksız Dükkan’da kadın kooperatiflerinin yetiştirdiği ve zanaatkarların ürettiği ürünlere öncelik tanınıyor. Dükkan’da satılacak her ürün “Ürün Belirleme Komisyonu” tarafından belirleniyor. Ürün Belirleme Komisyonu ve tarafsız denetim organlarının incelemesinden geçmiş yerel tohumdan, zehirsiz, mevsiminde üretilen ekolojik ürünler, yerel üreticilerden ve kooperatiflerden tedarik ediliyor. Dükkanda satılan tüm ürün ve üretici bilgileri şeffaf olarak paylaşılıyor.

AMBALAJ YOK, ATIK YOK

Tedarik sürecinden satışına kadar atık üretilmemesine özen gösterilen ürünlerin çoğunun satışı ambalajsız ya da depozitolu ambalajlar ile yapılıyor. Dükkan’da satılan ürünleri kendi getirdiğiniz ya da Dükkan’dan temin edebileceğiniz yeniden kullanıma uygun kaplarla satın alabilirsiniz. Öte yandan Dükkan’da koruyucu ve zararlı maddelerin bulunmadığı temizlik ürünlerini bulmak da mümkün. Bu ürünler de depozitolu çok kullanımlık ambalajlarda satışa sunuluyor. Dükkan’da fiş ve fatura sistemi de çöp olması nedeniyle yok, e-arşiv fatura sistemi kullanılıyor.

ATIKSIZ YAŞAM HAREKETİ NEDİR?

Çevresel problemleri azaltmak ve doğal hayatın sürdürülebilirliğini sağlamak için bireysel olarak tüketim alışkanlıklarını değiştirmek amacıyla başlatılan Atıksız Yaşam Hareketi’nin 4 farklı ayağı bulunuyor: ‘Atıksız Dükkan’; ‘Mobil Atık Getirme Merkezi’; ‘Atıksız Yaşam Sokağı’, ‘Tek Kullanımlık Plastiklerin Azaltılması’. Kadıköy’de adım adım uygulanacak proje ile Kadıköy’de evsel atık miktarının azaltılması ve geri dönüştürülebilir ürünlerin ekonomiye yeniden kazandırılması amaçlanıyor.

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