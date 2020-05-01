ISO Kalite Çalışmalarının Yönetim Sistemlerindeki Yeri

Kalite çalışmalarının kalite yönetim sistemleri konusundaki etkileri hakkında detaylı bilgilendirme yapmadan önce dilerseniz kalite dokümanları ve örnek kullanımı noktasındaki etkenleri ele alalım. Teknolojinin hayatımıza girmesi ile birlikte, bizim için teknolojiyi kullanmak ve en kısa sürede uyum sağlamak çok kolay olmasa dahi ilk zamanlarda çok fazla etkisi hissedilmedi. Örneğin, dünyanın ilk kalite yönetim sistemleri sistemlerinden olan 9001 standart ailesi, ilk iso belgesini (bakınız: iso belgesi nedir nasıl alınır) neredeyse 20 yıl önce vermiş ve firmalara standart üzerinden kendilerini geliştirmeleri ve kurumsallık kazanmaları amacıyla yeni kurumsal kültür başlatmıştır.

Ama ülkemizde benzeri kalite standartlarının özellikle 2020 yılı sonrasında aktif olarak kullanılmaya başlanması ile birlikte, bulunmuş olduğumuz bu günlerde, tüm arayışlarımıza danışmanlık, eğitim veya belgelendirme firmaları üzerinden cevap bulabiliyor ve en uygun fiyatlar ile belgelerimizi satın alabiliyoruz.

Bunun farkında olan firmaların, ilk beklentileri arasında, bir kalite yönetim sistemleri sitesi kurmak, prosedür ve talimatlarını hazırlamak ve bundan sonrasında ise müşterilere satış yapabilecekleri memnuniyet ve güven duygusunu oluşmaktadır. Ancak burada ki hata, sürekli bir talep olacağı olduğu için, birçok yatırımın boşa gittiğini ve rafa kaldırıldığını bunun bir sonucu olarak ise nedense kalite yönetim sisteminin görebiliyoruz.

Eğer, iyi bir entegre kalite yönetim sistemini firmanızda uygulamak istiyorsanız, unutmamanız gereken bilgi rakiplerinizin sadece karşı köşedeki sizinle aynı işi yapan kişi olmadığı gerçeğidir. Aksine, rakibiniz Türkiye’nin herhangi bir şehrinde birinde faaliyet gösteriyor olabilir ve sizinle aynı şehir olabilir. Burada rakiplerinizden çok daha başarılı entegre yönetim sistemi kurabilmeniz için, mevcut işletmenize yapmış olduğunuz yatırımın çok daha fazlasını yapmak zorunda kalabilirsiniz. Çünkü bu yatırımlar sonucunda, müşteri memnuniyetiniz yükselişe geçeceği için, sizlerde çalışanlarınızın gelişmesi ve eğitimleri için doğru bir plan kurmalı ve buna göre, kalite yönetim sistemi çalışmaları yapmalısınız. Özellikle entegre yönetim sisteminin firmaların sektördeki konumu oldukça etkin olduğu için, firmanızın kalite çalışmalarınızda, danışmanlık ve eğitim hizmeti satın alabilirsiniz.

Satın alacağınız iso kys eğitimi ile tüm çalışan işçi ve yöneticilerinize kalitenin ne olduğunu ve iç denetçi olmanın yollarını göstermeniz mümkün olacağından dolayı, sizlerde en doğru dokümanları doğru analiz etmeli ve ihtiyaçlarınıza doğru yön vermelisiniz. Ayrıca kalite yönetim sistemleri siteniz için ihtiyacınız olan kalite yönetim sistemleri için de doğru bir organizasyon şeması oluşturmanız çok önemli olmaktadır. Özellikle firmanızın faaliyet gösterdiği sektörde, entegre yönetim sistemi çatısı oluşturmak diye bir kavramın oluşmasının asıl nedenlerinden birisi tam olarak sağlıklı görev tanımları oluşturmak içindir.

Firma olarak sizlerde kurumsallığa atılacak ilk yolculuğunuz için iso kalite belgelendirme ihtiyaçlarınızı alanında uzman olan ve 15 yıllık tecrübesiyle Adl Belge firmasının belgelendirme kalite çalışmaları ve eğitim ihtiyaçlarınızı (iso 9001 eğitimi) en doğru şekilde çözüme ulaştırabilir ve böylelikle eğitim ve kariyer hedeflerinize kısa sürede erişebilirsiniz.