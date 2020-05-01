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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Yazarlar » 27 MAYIS 1960…
Ahmet Berhan Yılmaz
27 MAYIS 1960…


Rahmetli Babam Sezai YILMAZ’ın da götürüldüğü ve bu sebeple ailemin bir dönem sıkıntı yaşadığı o günleri; babamdan, annemden, büyüklerimden dinleyerek ve kitaplardan okuyarak, vatana, millete, insan özgürlüğüne, fikir özgürlüğüne, cumhuriyete, demokrasiye yapılan ihaneti, insanlara yapılan zulmün derecesini öğrendiğim 1960 darbesini yapan, sebep olan, alkışlayan hainleri ve zalimleri, bu darbenin içinde bulunan, destek olan herkesi Allah’ın Kahhar ismine havale ediyorum, Allah’ın laneti hepsinin üzerine olsun…

1960 Darbesi kendisinden sonra yapılan, 15 Temmuz hain darbe girişimi dâhil, bütün darbe, muhtıra ve benzeri, vatana, millete, demokrasiye, insan özgürlüğüne, fikir özgürlüğüne yapılan her türlü hain girişimin, insanlara yapılan zulmün, haksızlığın öncüsü olması açısından da lanetlik bir durumdur…

Bugün Türkiye Cumhuriyetinde birileri tehdit veya uyarı amaçlı darbeden söz ediyorsa, korkudan veya beklentiden gece rüyalarında darbe görüyorsa, darbe olacak diye korkudan tir tir titriyorsa, hainliği sebebiyle darbe umudunu içinde taşıyorsa bunun altında 27 Mayıs 1960 darbesi ve onun açtığı antidemokratik, hıyanet, zulüm dolu yol vardır…

Fikri veya bedeni özgürlük insanlığın en büyük değeridir, cumhuriyet ve demokrasi de özgürlüğü taçlandıran, yaşanabilir olmasını sağlayan değerlerdir…

Türk Milleti, neye mal olursa olsun, özgürlüğüne, cumhuriyete, demokrasiye sahip çıkmalı ve bu nimetlerin değerini bilmelidir…

AHMET BERHAN YILMAZ

📆 27 Mayıs 2020 Çarşamba 20:06   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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Ahmet Berhan Yılmaz
27 MAYIS 1960…
27 Mayıs 2020 Çarşamba

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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