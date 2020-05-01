27 MAYIS 1960…

Rahmetli Babam Sezai YILMAZ’ın da götürüldüğü ve bu sebeple ailemin bir dönem sıkıntı yaşadığı o günleri; babamdan, annemden, büyüklerimden dinleyerek ve kitaplardan okuyarak, vatana, millete, insan özgürlüğüne, fikir özgürlüğüne, cumhuriyete, demokrasiye yapılan ihaneti, insanlara yapılan zulmün derecesini öğrendiğim 1960 darbesini yapan, sebep olan, alkışlayan hainleri ve zalimleri, bu darbenin içinde bulunan, destek olan herkesi Allah’ın Kahhar ismine havale ediyorum, Allah’ın laneti hepsinin üzerine olsun…

1960 Darbesi kendisinden sonra yapılan, 15 Temmuz hain darbe girişimi dâhil, bütün darbe, muhtıra ve benzeri, vatana, millete, demokrasiye, insan özgürlüğüne, fikir özgürlüğüne yapılan her türlü hain girişimin, insanlara yapılan zulmün, haksızlığın öncüsü olması açısından da lanetlik bir durumdur…

Bugün Türkiye Cumhuriyetinde birileri tehdit veya uyarı amaçlı darbeden söz ediyorsa, korkudan veya beklentiden gece rüyalarında darbe görüyorsa, darbe olacak diye korkudan tir tir titriyorsa, hainliği sebebiyle darbe umudunu içinde taşıyorsa bunun altında 27 Mayıs 1960 darbesi ve onun açtığı antidemokratik, hıyanet, zulüm dolu yol vardır…

Fikri veya bedeni özgürlük insanlığın en büyük değeridir, cumhuriyet ve demokrasi de özgürlüğü taçlandıran, yaşanabilir olmasını sağlayan değerlerdir…

Türk Milleti, neye mal olursa olsun, özgürlüğüne, cumhuriyete, demokrasiye sahip çıkmalı ve bu nimetlerin değerini bilmelidir…

AHMET BERHAN YILMAZ