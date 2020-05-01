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Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti


Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 22’nci Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, hayatını kaybetti. Kanser teşhisi konan, 28 Şubat döneminin Genelkurmay Başkanı Karadayı, birçok ameliyat geçirmişti. Karadayı’nın bayramın birinci günü yüksek ateş ve enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

📆 26 Mayıs 2020 Salı 21:54   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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