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Fenerbahçe’de korona virüs testler negatif çıktı


Fenerbahçe’da futbolcular, teknik ekip, idari ekip ve çalışanlara yapılan testlerin tamamı negatif sonuçlandı. Yarın Riva’da kampa girecek olan futbolcular, 31 Mayıs’a kadar hazırlıklarına burada devam edecek.

Fenerbahçe’de korona virüs testi yapıldı. Futbol A takım oyuncularına, teknik ekibe, idari heyete ve Samandıra Can Bartu Tesisleri çalışanlarına yapılan testlerin tamamı negatif olarak sonuçlandı. Çıkan sonuçların ardından hazırlıklarına başlayacak olan sarı-lacivertlilerin 26-31 Mayıs tarihleri arasında Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde kampa gireceği açıklandı. Samandıra Can Bartu Tesisleri’ndeki odaların ikişer kişilik olması, tesislerin bir kısmının tadilatta olması ve fiziki koşulların yetersizliği nedeniyle Riva’ya gidecek olan Fenerbahçe kafilesi, 6 gün boyunca burada kamp yapacak. Sarı-lacivertliler ilk antrenmanını yarın gerçekleştirecek.

📆 25 Mayıs 2020 Pazartesi 23:18   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
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13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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